Hora, TV y formaciones: River quiere continuar la racha positiva en Río Cuarto

River visitará este domingo a Estudiantes de Río Cuarto, por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, con la intención de mantenerse por el camino del triunfo.

El encuentro, que está programado para las 17:45, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Río Cuarto y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Salomé Di Iorio.

River llega a este partido en un muy regular momento, luego de ganar tres de sus últimos cuatro partidos partidos (empató el restante), lo que le permitió ubicarse quinto en la Zona B con 17 puntos y a solo tres del líder, que es el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.

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Además, desde la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet como director técnico, el club de Núñez ganó sus dos partidos. El primero de ellos fue un buen 2-1 como visitante ante Huracán, mientras que en la última fecha se impuso sin problemas por 2-0 sobre Sarmiento de Junín.

La única incógnita que mantiene el “Chacho” en el 11 inicial pasa por el mediocampo, donde Joaquín Freitas y el ecuatoriano Kendry Páez pelean por un lugar.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, tuvo un desastroso arranque en el Torneo Apertura, donde solo sumó cuatro puntos en 10 partidos y ya está muy comprometido con el descenso.

Los dirigidos por Gerardo Acuña perdieron sus últimos tres encuentros.

Probables formaciones:

--Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Gabriel Alanis y Ramín Ábila. DT: Gerardo Acuña.

--River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Tomás Galván Kendry Páez o Joaquín Freitas, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.