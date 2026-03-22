Quimsa, con aporte bahiense, sigue firme en la punta de la Liga Nacional
Victoria de la fusión ante el último en la tabla, Argentino de Junín, por 95-75.
La décima victoria consecutiva logró anoche Quimsa de Santiago del Estero en la fase regular de la Liga Nacional de básquetbol, consolidándose así como único puntero en la edición 2025-26.
El conjunto santiagueño, dirigido por Lucas Victoriano, derrotó anoche al último, Argentino de Junín, por 95 a 75 en el único partido de la jornada y disputado en el estadio Las Morochas, en Junín.
Para el ganador aportó el bahiense Fausto Ruesga, quien en 21m58s totalizó 9 puntos y 4 rebotes, mientras que la figura resultó el alero estadounidense Brandon Robinson (18 tantos).
En los locales, entre los tres extranjeros combinaron 50 puntos del total: Dana Tate (17), David Schriver (17) y Dylan Smith (16).
Quimsa lleva una campaña de 20 partidos ganados y 10 derrotas, mientras que Argentino tiene 6 ganados y 23 perdidos.
Si bien las cifras finales pueden reflejar el contraste, el partido mostró otra cosa ya que Argentino estuvo en juego hasta que Quimsa comenzó a prevalecer en el cierre del tercero, que lo ganó 66-59.
En el último parcial, en las primeras jugadas, el santiagueño comenzó a escalar con tres anotaciones consecutivas: triple y un par de libres de Diego Collomb y un doble de Sebastián Orresta, para alejarse 73-59. Y la ventaja siguió creciendo cuando Fausto Ruesga metió un triple que puso el marcador 79-62 a 3 minutos de iniciado el lapso final.