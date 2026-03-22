Quimsa, con aporte bahiense, sigue firme en la punta de la Liga Nacional

Fausto Ruesga (Quimsa) en la marca del estadounidense Dana Tate (Argentino). Foto: La Liga Contenidos.

La décima victoria consecutiva logró anoche Quimsa de Santiago del Estero en la fase regular de la Liga Nacional de básquetbol, consolidándose así como único puntero en la edición 2025-26.

El conjunto santiagueño, dirigido por Lucas Victoriano, derrotó anoche al último, Argentino de Junín, por 95 a 75 en el único partido de la jornada y disputado en el estadio Las Morochas, en Junín.

Para el ganador aportó el bahiense Fausto Ruesga, quien en 21m58s totalizó 9 puntos y 4 rebotes, mientras que la figura resultó el alero estadounidense Brandon Robinson (18 tantos).

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En los locales, entre los tres extranjeros combinaron 50 puntos del total: Dana Tate (17), David Schriver (17) y Dylan Smith (16).

Quimsa lleva una campaña de 20 partidos ganados y 10 derrotas, mientras que Argentino tiene 6 ganados y 23 perdidos.

Si bien las cifras finales pueden reflejar el contraste, el partido mostró otra cosa ya que Argentino estuvo en juego hasta que Quimsa comenzó a prevalecer en el cierre del tercero, que lo ganó 66-59.

En el último parcial, en las primeras jugadas, el santiagueño comenzó a escalar con tres anotaciones consecutivas: triple y un par de libres de Diego Collomb y un doble de Sebastián Orresta, para alejarse 73-59. Y la ventaja siguió creciendo cuando Fausto Ruesga metió un triple que puso el marcador 79-62 a 3 minutos de iniciado el lapso final.