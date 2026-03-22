Sigue cerrado el paso Cristo Redentor por un fuerte temporal de nieve en alta montaña

El paso internacional Cristo Redentor permanece cerrado de manera preventiva desde la medianoche del sábado debido a un nuevo frente de inestabilidad que afecta la zona cordillerana. La medida, coordinada por las autoridades de Argentina y Chile, responde a pronósticos de nevadas en alta montaña que comprometen seriamente la seguridad vial en el corredor.

Según indica el comunicado oficial emitido por los organismos competentes, "la interrupción del tránsito comenzó este sábado a las 22 en Uspallata, del lado argentino, y en Guardia Vieja, en Chile", mientras que el cierre total del túnel internacional se hizo efectivo a partir de las 00 y se mantendrá hasta nuevo aviso, sujeto a la evolución de las condiciones climáticas.

El fenómeno climático impacta principalmente en territorio argentino, donde se prevén acumulaciones de nieve que dificultan la transitabilidad de los vehículos. Frente a este escenario de riesgo, los responsables del área recomiendan evitar viajes hacia la cordillera y seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales de información.

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Esta nueva interrupción llega apenas horas después de una breve reapertura del corredor internacional, donde, según se informó, durante este sábado y aprovechando una "ventana de buen tiempo", el paso había sido habilitado desde las 9 para la circulación en ambos sentidos de todo tipo de unidades.

Dicha mejora temporal generó un importante movimiento de turistas que buscaron cruzar hacia el país vecino, registrándose en la aduana chilena esperas de más de dos horas durante el mediodía, a diferencia del sector argentino, a la altura de Roque Carranza, donde no hubo demoras significativas.

El paso ya había permanecido cerrado desde el viernes por un frente que afectó principalmente al lado chileno con lluvias intensas. Tras una evaluación a primera hora del sábado, las autoridades decidieron habilitar nuevamente el tránsito, aunque la mejora resultó ser pasajera.

Con el regreso de las condiciones adversas, el corredor vuelve a estar intransitable, reflejando la inestabilidad climática que domina la región y complica la conectividad internacional de manera persistente. (con información de NA)