En la tercera del Oficial URS, el líder Sociedad Sportiva visita a El Nacional

En la continuidad del campeonato Oficial Oro de rugby de primera división, este sábado se jugará la tercera fecha a las 16.

El líder Sociedad Sportiva llevará su invicto a El Nacional, que hará su presentación de temporada en la Quinta. Este choque será arbitrado por Santiago Bevaqua (Sur), quien tendrá como asistentes a Esteban Bevaqua-Alejandro Bermejo.

Las Palomas vienen de golear en el debut a Santa Rosa RC por 125-0 y en la fecha pasada levantaron la producción en el segundo tiempo ante Universitario, para imponerse de visitante por 59-16.

El Nacional tuvo fecha libre en la primera y la semana pasada cayó en su visita a Santa Rosa RC por 29 a 22.

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Después de la fecha de hoy Sociedad Sportiva se enfocará en el partido del sábado próximo ante Neuquén RC, por la reválida conducente al Torneo del Interior B.

Ese encuentro se llevará a cabo en La Carrindanga y, en caso de ganarlo, el representante bahiense clasificará también al Regional Pampeano A.

Este sábado en el otro encuentro de la fecha Argentino volverá al ruedo para recibir a Santa Rosa RC.

En el country el árbitro será Juan Ignacio Rossello (Sur), quien será asistido por Nadine Blanco-Federico Roncoroni.

El Chancho viene de cumplir con fecha libre, aunque llega a esta jornada como único escolta ya que consiguió punto bonus en el debut (71-3 a Universitario).

Jornada de descanso tendrá Universitario.

Posiciones: 1º) Sociedad Sportiva (2/0), 10; 2º) Argentino (1/0), 5; 3º) Santa Rosa RC (1/1), 4; 4º) El Nacional (0/1), 1 y 5º) Universitario (0/2), 0.

Preliminares

Desde las 14.30 se jugarán los partidos correspondientes a la tercera fecha del Oficial de Intermedia con El Nacional-Sociedad Sportiva (dirige Esteban Bevaqua) y Argentino-Santa Rosa RC (Nadine Blanco).

En Preintermedia hoy a las 13 juegan Universidad Nacional del Sur-Sociedad Sportiva (arbitraje de Martín Cisneros).

Ayer se jugó el pendiente de la fecha 2 entre Universitario-Sociedad Sportiva, con victoria del visitante por 7-0.

Asamblea en la URS

El martes venidero se llevará a cabo en la sede de la Unión de Rugby del Sur la asamblea general ordinaria en la que habrá renovación parcial de autoridades.

Concluirá su mandato como presidente Antonio Soriano, para dar paso a Oscar Doria en la que será su primera vez al frente de la unión bahiense.

El horario de inicio fue programado para las 19 en la sede de Blandengues 85.

Jugadoras invitadas

Tres jugadoras de Palihue fueron invitadas a participar del tercer Torneo Ventana que organiza Kick Off.

Se trata de Mayra Rodríguez, Victoria Cánepa e Isabella Gaspar.

El certamen se jugará en Córdoba entre mañana y el lunes.

Formaciones

Así formarán hoy los equipos de primera división en la fecha 3 del Oficial Oro:

Argentino: Manuel Otero, Franco Carrera, Pablo Cerljenko; Santiago Ramos y Julián Gargiulo; Nicolás Hernández, Nicolás Marengo, Francisco Arnaldo (capitán); Matías d'Empaire y Ramiro Correa; Manuel Saldaño, Guido Marconi, Alejo Marconi, Agustín Grunewald; Manuel Molina. Entrenador, Lisandro Flores.

Como recambio van Facundo Aristimuño, Tomás Gutiérrez, Cristian Villarreal, Francisco Maenza, Emiliano Barrera, Pedro Selvarolo, Thomas Arroyuelo y Francisco Muñiz Bullrich.

Santa Rosa RC: Lautaro Gerassi, Tomás Lezcano, Benjamín Lang; Federico Corrales (capitán) e Ignacio Costabel; Eduardo Ruiz, Matías Cubells, Pablo Mañak; Juan Ignacio Fasce y Valentino Scoles; Jeff Graves, Nicolás Vlasich, Gaspar Giretti, Gaspar Beneitez; Gastón Erize. Entrenadores: Mauro Muratore-Esteban Bognatti.

El Nacional: Leonardo Mendoza, Federico Moreno, Bruno Reñones Aniotz; Juan Pablo Sandoval Pacheco y Joaquin Falcón De Pizzo; Elias Gerardi, Pablo Jalil, Danilo Valero; Juan Ignacio Samuel (capitán) y Juan Sebastian Fueyo; Luciano Martinez Trobbiani, Bernardino Barbero, Santiago Pastrana Somoza, Nicolas Coronel; Lucas Pavez. Entrenador, Joaquín Lobato.

El relevos participarán Juan Gómez, Máximo Cañueguir, Joaquín Santiago Fernández Palacios, Lucas Filliottrani, Ramiro Hansen Duffy, Faustino Barbero Sanz, Enzo Román y Joaquín Marcilese.

Sociedad Sportiva: Iñaki Azcoitía, Luca Loiacono, Ignacio Lance; Francisco Cantalejos (capitán) y Federico Stein; Thiago Loiacono, Rocco Portada, Tomás Inchausti; Rafael Larrañaga Astibia y Tomás Bermúdez; Felipe Serrat, Mateo Köhler, Pedro Zorzano, Renato Cantalejos; Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Como relevos estarán Santiago Báncora, Mauricio Torrisi, Uriel Troncoso, Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli, Joaquín Marne, Ignacio Ficcadenti, Mateo Cardoso Lopes y Alan Martínez.