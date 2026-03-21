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Evadió un control, huyó en contramano y fue detenido

El hecho ocurrió en Juan Molina y Don Bosco donde se requirió al motociclista detenerse.

El detenido

El personal motorizado de la Policía Local detuvo en la tarde noche de este sábado a una persona que no quiso detenerse ante el requerimiento de las fuerzas de seguridad.

En la intersección de Juan Molina y Don Bosco se requirió la detención de una persona que venía circulando en una moto sin patente, ésta evadió el control y emprendió la fuga en contramano. Los oficiales pudieron interceptarlo y detenerlo en Patricios al 1600 e identificarlo como Antonio Wunderlich de 27 años de edad.

Una vez corroborado que el rodado no tenía pedido de captura, se trasladó a la Comisaría quinta por desobediencia y resistencia a la autoridad.

Interviene la UFIJ N°15 y el Juzgado de Faltas Municipal.

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