Evadió un control, huyó en contramano y fue detenido
El hecho ocurrió en Juan Molina y Don Bosco donde se requirió al motociclista detenerse.
El personal motorizado de la Policía Local detuvo en la tarde noche de este sábado a una persona que no quiso detenerse ante el requerimiento de las fuerzas de seguridad.
En la intersección de Juan Molina y Don Bosco se requirió la detención de una persona que venía circulando en una moto sin patente, ésta evadió el control y emprendió la fuga en contramano. Los oficiales pudieron interceptarlo y detenerlo en Patricios al 1600 e identificarlo como Antonio Wunderlich de 27 años de edad.
Una vez corroborado que el rodado no tenía pedido de captura, se trasladó a la Comisaría quinta por desobediencia y resistencia a la autoridad.
Interviene la UFIJ N°15 y el Juzgado de Faltas Municipal.