Las Yaguaretés y un balance positivo tras el primer día en Montevideo

Luego de su histórica consagración en Nairobi, el seleccionado argentino femenino de rugby inició este sábado su participación en el Seven de Montevideo, Uruguay.

Es el camino hacia la clasificación al SVNS World Championship y el ascenso al Circuito Mundial, máxima categoría.

En una primera jornada bajo la lluvia, el seleccionado logró dos victorias, frente a Brasil por 12-7 en primera instancia y ante China por 22-17 en el último partido del día, mientras que la derrota fue ante Kenia (10-12) en el segundo encuentro de la jornada.

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Este domingo en la segunda jornada Las Yaguaretés jugarán ante España, desde las 14.46, y luego se medirán ante Sudáfrica, a las 17.39.

En el partido ante China los tries albicelestes fueron de Cristal Escalante, Talía Rodich, Paula Pedrozo y Virginia Brígido, mientras que la única conversión la hizo Sofía González.

Sofía González y Paula Pedrozo apoyaron los tries en la victoria ante las brasileñas (conversión de Sofía González), mientras que en la caída ante las africanas los tries fueron de Malena Díaz y Josefina Padellaro.

Una vez que culmine este domingo la etapa en suelo uruguayo, el próximo fin de semana Las Yaguaretés van a cerrar la última etapa de este clasificatorio en San Pablo, Brasil, el próximo fin de semana.

Para Montevideo y San Pablo, Las Yaguaretés presentan el siguiente plantel:

BRÍGIDO, Virginia

DELGADO, Candela

DÍAZ, Malena

ESCALANTE, Cristal

GONZÁLEZ, Sofía

IACARUSO, Francesca

LECUONA, Milagros

MEDINA, Azul

PADELLARO, Josefina

PEDROZO, Paula

REDING, Antonella

RODICH, Talía

TALADRID, María