Sociedad Sportiva y Argentino siguen implacables en el Oficial Oro

El ala Rocco Portada (Sociedad Sportiva) va por esa pelota suelta ante El Nacional. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Disputadas tres fechas del Oficial Oro de rugby de primera división Sociedad Sportiva (con un partido más) y Argentino son claros dominadores en la division principal de la Unión de Rugby del Sur.

Este sábado Las Palomas consolidaron su liderazgo con otra producción con cuota de tries para ganarle a El Nacional por 63 a 0, como visitante.

En este encuentro, dirigido por Santiago Bevaqua (Sur), el conjunto Blanco apoyó nueve tries -todos convertidos- para sacar punto bonus y mantener puntaje ideal en las posiciones.

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En la Quinta el visitante se quedó con la primera etapa por 35-0.

Los tries del ganador fueron conseguidos por Patricio Cantalejos (1m.), Pedro Zorzano (13m. y 16m.), Mateo Köhler (20m.), Rafael Larrañaga Astibia (41m.), Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli (57m.), Mateo Cardoso Lopes (63m.), Tomás Bermúdez Caneparis (74m.) y Alan Martínez (76m.). Las conversiones fueron de Mateo Köhler en la primera parte (5) y de Tomás Bermúdez Caneparis en el complemento (4).

En el otro encuentro y en su vuelta a la acción tras fecha libre, Argentino también fue contundente ante Santa Rosa RC al que derrotó por 64-0 en el country, donde dirigió Juan Ignacio Rossello (Sur).

Con este éxito el Azul se mantiene como único escolta con un partido menos que el líder, que el sábado venidero tendrá fecha libre. Este fin de semana descansó Universitario.

Al cabo de la primera parte Argentino se impuso 38-0.

El Chancho también consiguió punto bonus gracias a tries de Julián Gargiulo (2), Alejo Marconi (2), Agustín Grunewald, Manuel Molina, Emiliano Barrera, Francisco Arnaldo, Facundo Aristimuño y Francisco Muñiz Bullrich.

Las conversiones fueron de Ramiro Correa (5) y Pedro Selvarolo (2).

Posiciones: 1º) Sociedad Sportiva (3/0), 15; 2º) Argentino (2/0), 10; 3º) Santa Rosa RC (1/2), 4; 4º) El Nacional (0/2), 1 y 5º) Universitario (0/2), 0.

Cuarta fecha (sábado 28): El Nacional-Argentino y Santa Rosa RC-Universitario. Libre, Sociedad Sportiva.

Preliminares (fecha 3): Argentino 22-Santa Rosa RC 5 (Intermedia), El Nacional 0-Sociedad Sportiva 151 (Preintermedia) y Universidad Nacional del Sur 5-Sociedad Sportiva 42 (Intermedia).