Chocaron un auto y una moto en el microcentro

Se registró un siniestro en el microcentro de la ciudad en la que se vio involucrado un automóvil y una moto. El conductor del rodado menor fue atendido en el lugar y se encuentra sin heridas de gravedad.

El rodado mayor, una Ford EcoSport conducida por un hombre de 56 años de edad venía circulando por calle Fitz Roy, cuando impactó a la moto, una Corven 110, al mando de un joven de 20 años que venía por calle Brown.

El conductor del rodado menor fue atendido en el lugar y trasladado al hospital para una mejor atención, sin heridas de consideración.