Pronóstico: así estará el tiempo éste domingo 22 de Marzo

El Servicio Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 22 de marzo una temperatura mínima de 12 grados centígrados y una máxima de 24.

En la mañana el tiempo será fresco y soleado a templado. El viento tendrá intensidad leve con ráfagas de moderadas del Noroeste. La visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo templado con aumento de nubosidad. El viento será leve del Noroeste rotando al Sudoeste y el índice de radiación ultravioleta alto. La visibilidad se mantendrá buena.

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La noche estará fresca y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 15 grados centígrados.

El clima en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Fresco a templado con aumento de nubosidad. Ascenso de temperatura. Viento moderado en disminución a leve del Noroeste rotando al Sudeste. Temperatura 13/20.-

ZONA VENTANIA: Frío y soleado a templado y nuboso. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Noroeste. Temperatura 8/20.-

GUAMINI: Frío y soleado a templado. No se descartan precipitaciones débiles al promediar la tarde. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del Noroeste rotando al Noreste en aumento a moderado. Temperatura 10/22.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío a templado con nubosidad variable. Poco cambio de la temperatura. Viento moderado del Sudoeste. Temperatura 11/20.-

NEUQUEN: Fresco a templado tornándose ventoso. Poco cambio de la temperatura. Viento leve en aumento a regular del Sudoeste. Temperatura 12/19.-



