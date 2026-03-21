Desde Más Barrios denuncian el estado intransitable de las calles y la falta de iluminación

Con las precipitaciones de los últimos días algunos sectores de la ciudad están teniendo dificultades de transitavilidad. Desde Más Barrios, se comunicaron con La Nueva, para denunciar la falta de mantenimiento de las calles y los inconvenientes diarios que esto les genera.

"Estamos en Luis Federico Leloir al 400, entre Villarino y España al 2100. No podemos salir de nuestras casas, el agua está de lado a lado de la calle, ya se nos rompieron varias veces los autos y una camioneta, la de mi vecina, quedó encajada. En este momento, está lleno de agua hasta Av. Arias al 400", comentó un residente del sector.

Según lo que indican, la maquina Municipales no pasan para mantener en condiciones las calles y están completamente deterioradas. Ante la lluvias copiosas, el agua impide que los vecinos puedan salir de sus casas y el acceso con los autos particulares, es casi imposible.

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"El estado de las calles es lamentable, incluso empeoraron porque pasaban con camiones y máquinas para realizar la obra de cloacas y detonaron las calles que estaban medianamente bien en el barrio. Ahora no puedo llevar ni a mi nena al jardín. El otro día no sabía como hacer para llegar a mi casa con ella", afirmó uno de los afectados.

Otro de los motivos de los reclamos, pasa por la falta de luz en el sector, lo que empeora la situación para los habitantes del lugar, no solo por la inseguridad, si no también porque no pueden saber dónde es más seguro transitar teniendo en cuenta el mal estado de las arterias de circulación internas del barrio.

"Los chicos llegan a la escuela o al jardín embarrados, ni hablar de los mosquitos y la oscuridad de la noche. Salís a comprar algo y no hay manera de entrar al barrio. Tenemos unas pilas de escombro acá que les pedimos muchas veces a los de la maquina si la podían desparramaban y nos dijeron que no. Tengo el agua hasta la vereda, caen dos gotas y quedamos atrapados", finalizó el vecino.