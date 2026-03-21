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Se resolvió la falla en la red de media tensión que dejó sin luz a un sector céntrico

Tras las intervenciones realizadas, el servicio quedó restablecido en su totalidad.

Foto: archivo La Nueva.

Quedó resuelta la falla en la red de media tensión que había dejado sin luz a un sector del microcentro, en el área comprendida entre el Teatro Municipal y el parque Boronat.

Desde EDES informaron que la interrupción se había originado por una desconexión en el sistema eléctrico.

Personal técnico trabajó en la zona y logró detectar el origen del inconveniente, lo que permitió avanzar con las tareas de reparación.

Tras las intervenciones realizadas, el servicio quedó restablecido en su totalidad.

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