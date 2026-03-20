"Cortes" de moto: vecinos de Santa Margarita piden por más controles

Los problemas con los ruidos molestos producidos por las motos continúa en Bahía Blanca. En este caso, los vecinos del barrio Santa Margarita hablaron en Panorama, por LU2 y denunciaron que, durante la madrugada, se hace imposible conciliar el sueño por los ruidos y falta de control de picadas.

"El problema son los ruidos molestos de las motos, estos denominados 'cortes', que se representan por un ruido a explosión muy fuerte que sale del caño de escape y que es realmente muy molesto, porque además lo hacen a altas horas de la madrugada, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, tanto días de semana como fines de semana. Esta actividad de unos pocos está alterando la tranquilidad de todo un barrio", dijo Santiago, residente del sector.

"Ya hemos hecho reclamos, notas y demás. Uno sabe que es mucha la gente afectada en la ciudad por este tipo de prácticas, no solo en el sector de Vieytes y Cuyo, o en avenida La Plata, esto pasa en todos lados, pero en este sector en específico está fuera de control", afirmó.

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Los vecinos del sector afirman que han intentado ponerse en contacto con las autoridades policiales y gestionar reclamos de todo tipo, pero la problemática persiste y no parece tener solución:

"En el momento hemos llamado a la Policía de manera inmediata, llamadas al 911 y tenemos respuesta inmediata de las autoridades, que nos reconocen la problemática, pero es muy difícil de neutralizar si no se está en el lugar. Hay ordenanzas y reglamentaciones claras con respecto a estos ruidos, pero no se respetan. Muchas veces vienen los Policías, hacen controles, secuestran motos, pero se van y a los 10 minutos vuelven otros", indicó.

"En el barrio juntamos firmas y las enviamos al subsecretario de Seguridad, Martín Pacheco, y también una minuta con carácter de urgencia en el Concejo Deliberante, para poner puestos fijos de control en la zona, que se presentó en diciembre, pero por ahora no tenemos respuesta", afirmó el vecino.

El horario y la espontaneidad de este tipo de eventos hace que sea muy complicado de neutralizar para las fuerzas policiales, pese a ello, los vecinos continúan reclamando por más controles y seguimiento de la problemática:

"Es muy difícil salir a tratar de dialogar con esta gente porque generalmente uno está en la cama intentando dormir, si fuera de día sería un poco más sencillo, pero el problema es que es de madrugada. Este es un barrio de gente laburante, es el momento de descanso, muchos se levantan muy temprano para ir al trabajo. Esto, al ir a contramano de la vida de las personas, lleva a muchos problemas", señaló

"Hay dos problemas, por un lado está el que hace picadas o hace willy en las arterias principales, incluso algunos en contramano, con el riesgo que ello conlleva para ellos mismos y los demás, por otra parte se juntan ahora en el skatepark para acelerar las motos en el lugar y hacer los cortes, lo que es muy molesto para todos porque es un ruido constante, con una falta de empatía y de comprensión de la vida de los demás muy grande", finalizó.