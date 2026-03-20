River anunció un acuerdo histórico de financiamiento de hasta 100 millones de dólares para las obras del Monumental

River Plate anunció un acuerdo de financiamiento internacional por hasta 100.000.000 de dólares, destinado a la obra de ampliación y techado del Monumental, anunciada el pasado 27 de enero y que buscará elevar la capacidad del estadio a 101.000 espectadores.

El crédito fue acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y contempla un plazo de pago de diez años, lo que le permitirá al club empezar a abonarlo con las ganancias que generarán las obras unas vez estén culminadas.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales y en su sitio web oficial, River informó los detalles sobre este acuerdo histórico para una asociación sin fines de lucro.

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Además, explicaron que "el crédito, junto con una parte del contrato por los recitales, los ingresos del naming y los propios recursos generados por la reforma, financiarán el costo total de la obra que incluirá, además, el desarrollo de infraestructura social, educativa y deportiva".

"El crédito ha sido estructurado en conjunto con BID Invest -el brazo de financiamiento al sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo- y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), dos de los principales organismos multilaterales de crédito de la región", añadieron.

Por otra parte, detallaron cómo será la forma de pago y cuáles serán los plazos.

"El financiamiento contempla un plazo total de 10 años, con un período de gracia de tres, lo que permitirá al Club comenzar a repagar el crédito una vez que la obra empiece a generar los recursos previstos. En este sentido, el esquema de repago se sustenta en los ingresos incrementales que generará la ampliación del Estadio -tanto a través de ticketing como de nuevos acuerdos comerciales vinculados a la mayor capacidad y a las mejoras en la infraestructura- y en el contrato de recitales y el naming", expresaron.

En el resto del comunicado, River explica cómo fue el proceso para hacerce con el crédito, que constó de varias reuniones, de un análisis exhaustivo y fue "resultado de meses de trabajo".

Además, revelaron que la obra de techado del estadio estará a cargo de Schlaich Bergermann Partner (SBP), "la compañía alemana líder mundial en ingeniería de techos para grandes estadios y responsable de proyectos icónicos como el Riyadh Air Metropolitano, el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Estadio Maracaná y el Santiago Bernabéu".

Tras explicar más detalles técnicos sobre las obras, cerraron el comunicado con el siguiente mensaje.

"Este logro no solo garantiza el avance de una obra estratégica para el crecimiento institucional, sino que también posiciona a River Plate como una referencia en materia de gestión, transparencia y acceso al financiamiento internacional dentro del deporte", exponen.