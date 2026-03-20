Bateas disponibles durante todo el fin de semana largo
Las bateas para tirar residuos voluminosos estarán este sábado 21, domingo 22, lunes 23 y domingo 24, hasta las 19 horas cada día.
13:55 | 20/03/2026
El sábado y domingo, se podrán encontrar en:
- Delegación Centro (Av. Pringles 390)
En tanto, el lunes y martes, estarán en:
- Delegación Altos (Coronel Rosales y Leónidas Gambartes)
En ellas se puede descartar:
- Restos de podas (ramas).
- Restos de escombros que no superen el ¼ metro cúbico.
- Colchones.
- Muebles.
- Electrodomésticos en desuso.