Bateas disponibles durante todo el fin de semana largo

El sábado y domingo, se podrán encontrar en:

Delegación Centro (Av. Pringles 390)

En tanto, el lunes y martes, estarán en:

Delegación Altos (Coronel Rosales y Leónidas Gambartes)

En ellas se puede descartar:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}