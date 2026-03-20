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Municipio de Bahía Blanca.

Bateas disponibles durante todo el fin de semana largo

Las bateas para tirar residuos voluminosos estarán este sábado 21, domingo 22, lunes 23 y domingo 24, hasta las 19 horas cada día.

El sábado y domingo, se podrán encontrar en:

  • Delegación Centro (Av. Pringles 390)

En tanto, el lunes y martes, estarán en:

  • Delegación Altos (Coronel Rosales y Leónidas Gambartes)

En ellas se puede descartar:

  • Restos de podas (ramas).
  • Restos de escombros que no superen el ¼ metro cúbico.
  • Colchones.
  • Muebles.
  • Electrodomésticos en desuso.

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