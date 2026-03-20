Audi se queda sin su director de equipo luego de dos Grandes Premios

Audi hizo oficial este viernes que Jonathan Wheatley dejará su cargo como director del equipo después de apenas dos grandes premios disputados en la Fórmula 1 bajo el nombre del fabricante alemán. Ahora pasará a Aston Martin para tomar el mismo cargo.

Wheatley dejó Red Bull a finales de 2024 tras casi 20 años en la escudería de Milton Keynes, donde se convirtió en una de sus figuras clave para el éxito del equipo, y pasó a trabajar para Sauber el año pasado mientras Audi se preparaba para asumir el control de la escudería de Hinwil.

Comenzó su trayectoria en la Fórmula 1 como mecánico del equipo Benetton a principios de la década de 1990, asumió el rol de director de equipo en Audi para el ingreso de la marca a la máxima categoría en 2026, dentro de una estructura de "doble comando", ya que compartía el liderazgo con Mattia Binotto (ex Ferrari), quien ostenta los cargos de COO (Chief Operating Officer) y CTO (Chief Technical Officer).

Sin embargo, tal como adelantó Motorsport.com ayer, el británico asumirá el rol de jefe de equipo en Aston Martin, donde reemplazará a Adrian Newey, quien llegó a Aston Martin en marzo del año pasado para diseñar los nuevos coches del equipo y, más tarde, a finales de noviembre, asumió también el papel de jefe de la escudería de Silverstone.

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La profunda crisis en la que se encuentra Aston Martin -con serios problemas en la unidad de potencia Honda y la necesidad de mejorar el monoplaza tras sufrir retrasos en el diseño y la fabricación del chasis- llevó a cambios en la organización.

Newey volverá a enfocarse únicamente en el diseño del coche, mientras que las tareas operativas como jefe de equipo estarán bajo la responsabilidad de Wheatley.

Por otro lado, resta saber si Audi hará alguna incorpoaración para reemplazar a Wheatley, si ascenderá a alguien dentro de la organización y si Binotto asumirá las funciones que correspondían al jefe de eqiupo saliente. (Fuente: Motorsport).