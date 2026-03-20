Patagones: secuestran una gran cantidad de ostras en tránsito

La Policía de Carmen de Patagones secuestró en tránsito una carga de ostras y pulpa sin habilitación y las decomisó.

El procedimiento estuvo a cargo del personal del Comando de Prevención Rural (CPR), cuando interceptó una camioneta que no contaba con la habilitación de ese tipo de transportes ni las condiciones sanitarias adecuadas.

Una vez cumplidos los pasos procesales, se dispuso la desnaturalización de la carga, al considerarse no apta para el consumo.

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Por otra parte, el vehículo -cuyo conductor no fue identificado- fue secuestrado por infracciones a la normativa de tránsito.

En la causa intervienen las autoridades correspondientes, continuando las actuaciones administrativas y contravencionales (agencia Carmen de Patagones).