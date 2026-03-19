Villa Mitre y el objetivo de seguir creciendo en el juego, de cara a la Reclasificación

Se saluda Fede Harina con Nacho Alem y Emilio Giménez. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Villa Mitre recibe a Central Entrerriano, desde las 21, arbitraje de José Antonio Domínguez y Rodrigo Reyes Borras.

El tricolor ganó cuatro de sus últimos cinco partidos y de repetir esta noche sería la primera vez que logre tres victorias consecutivas, permitiéndole seguir mejorando su posición final en la fase regular de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

La Villa, ya clasificada a la Reclasificación, puede terminar desde 9º hasta 12º, es decir, tendrá el cruce en desventaja: 5º-12º, 6º-11º, 7º-10º y 8º-9º.

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De todos modos, su objetivo es seguir creciendo en su juego, como lo viene demostrando y subir lo más alto para tener un rival más "accesible".

Su rival es durísimo y viene aún con posibilidades matemáticas de terminar con el Nº1, por lo que no regalará nada.

Ganó 9 de los últimos 10 partidos, con una fuerte localía (14-1), no tanto cuando sale de Gualeguaychú: 7-6.

En el enfrentamiento en Entre Ríos, la victoria quedó para el local, 77 a 67.

Este será el penúltimo encuentro del tricolor antes de los playoffs. Cerrará el sábado, ante Centenario, también en el José Martínez.

Anoche

En el único partido de la Conferencia, anoche Pico venció a El Talar, por 65 a 58.

Posiciones

1º) Provincial, 30 PJ (23 PG y 7 PP): 76,7% de vic.

2º) Central, 28 (21 y 7): 75%

3º) La Unión, 29 (19-10): 65,5%

4°) Pico, 29 (19-10): 65,5%

5°) Lanús, 31 (20-11): 64,5%

6º) Quilmes, 29 (18-11): 62%

7º) Gimnasia, 30 (17-13): 56,7%

8º) Viedma, 30 (16-14): 53,3%

9º) Racing, 30 (16-14): 53,3%

10º) Centenario, 29 (15-14): 51,7%

11º) Villa Mitre, 30 (14-16): 46,6%

12º) El Talar, 30 (12-18): 40%

13º) Unión, 31 (11-20): 35,4%

14º) Ciclista 29 (10-19): 34,4%

15º) Rocamora, 29 (8-21): 27,6%

16º) Dep. Norte, 30 (7-23), 23,3%

17º) Pergamino, 30 (6-24): 20%