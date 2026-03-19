Taxistas pro Uber se reunieron con concejales para unificar criterios en la nueva ordenanza

Un grupo de taxistas y remiseros nucleados en la Cámara de Movilidad Urbana se presentó esta mañana en el Concejo Deliberante para dialogar con ediles de diferentes espacios políticos e intentar resolver el conflicto que mantiene el tradicional servicio de taxis con Uber.

Lo novedoso es que además de taxistas y remiseros, la cámara reúne también a los choferes de aplicación a través de uno de sus integrantes.

El titular del nuevo organismo es Sergio Moreno, un empresario vinculado a los taxis que busca equiparar las exigencias del Municipio para con ambos servicios.

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Sergio Moreno (Cámara de Movilidad Urbana)

Por parte de los concejales estuvieron Fernando Compagnoni y Felipe Ferrandez (La Libertad Avanza) y Claudio Carucci y Micaela Tomassini (Fuerza Patria)

Durante el encuentro se solicitó reducir las exigencias a taxis y remises para mejorar las condiciones de ese servicio y por otra parte resolver un problema que tienen los choferes de plataformas de más de 65 años, ya que en la actualidad, necesitan un carnet profesional para poder prestar el servicio pero no pueden obtenerlo porque los limita la edad.

Del encuentro no participaron los taxistas autoconvocados ni representantes del Centro de Propietarios de Taxis, que días atrás fue al Municipio a protestar contra la reglamentación y la prórroga de un año para inscribirse ante la comuna, que el intendente Federico Susbielles impulsó para choferes de plataforma a través de un decreto.

Los cambios generaron malestar y unos 60 taxistas asistieron a Alsina 65 y mantuvieron un encuentro con el jefe de Gabinete, Luis Calderaro.