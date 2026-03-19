La diputada Pagano denunció que Adorni tiene una vivienda sin declarar en un country

Luego de la polémica en torno al viaje a Estados Unidos de su esposa en el avión presidencial, el jefe de Gabinete Manuel Adorni ahora suma un nuevo frente de batalla con la denuncia realizada por la diputada Marcela Pagano, exintegrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA), quien le atribuye la propiedad de una casa en el country Indio Cuá Golf Club, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Según Pagano, las expensas del lote 380 de dicho country figuran a nombre de Betina Angeletti, pareja del exvocero de Javier Milei, “lo que sugiere la existencia de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes”.

En la declaración jurada de Adorni no aparece dicha propiedad, aunque todavía no entregó la actualización de 2025 (vale aclarar que está aún en plazo para hacerlo).

En su presentación de 2024 ante la Oficina Anticorrupción (OA), registró dos inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco (compartido con Angeletti) y otro de 107 metros cuadrados en La Plata, su ciudad natal, producto de una donación familiar. Asimismo declaró ahorros por cerca de 50.000 dólares y deudas por alrededor de 90.000 dólares.

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El matrimonio Adorni.

Pagano denuncia que la casa de Exaltación de la Cruz la compró junto con Angeletti, “una vivienda de dos plantas”. La legisladora ya había denunciado a Adorni por enriquecimiento ilícito a raíz del viaje en avión privado que hizo con su familia a Punta del Este en el feriado de carnaval y por los contratos con empresas contratistas del Estado que tuvo la consultora de coaching que fundó su mujer en 2024.

El country Indio Cuá cuenta con cancha de golf, caballerizas y canchas de tenis y de futbol.

La diputada reclamó al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires que informe la titularidad dominial del lote 380 del country y solicitó información a la administración del emprendimiento para saber “si Manuel Adorni y/o Bettina Angeletti figuran como propietarios, copropietarios, poseedores o locatarios de algún lote y/o vivienda dentro del emprendimiento; (c) si se ha tramitado y/o aprobado algún plano de obra o permiso de construcción vinculado al lote 380 o a cualquier otro lote asociado a los nombrados; (d) la fecha de inicio y finalización de eventuales obras de construcción” en relación a la casa señalada.

Marcela Pagano.

Fuentes consultadas por el diario "La Nación" en Exaltación de la Cruz indicaron que han visto habitualmente a Adorni en la zona y que la familia de Angeletti es habitual del mencionado club. “Sabemos que vive ahí o que va en los fines de semana. Si es el dueño o no, es otra cuestión”, indicó una fuente política de la zona al medio capitalino.

La única voz oficialista que se refirió a este tema fue la diputada Lilia Lemoine, que pareció confirmar los dichos de Pagano: “Es una casa reformada... en un country de clase media. No es una mansión en la isla”.

Esta última mención es un señalamiento a Pagano, que vive con su pareja -el abogado y empresario Franco Bindi- en La Isla, el lujoso barrio de Nordelta.