Vuelve la inestabilidad: alerta amarilla por tormentas desde el jueves a la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche de mañana jueves en Bahía Blanca y la región.

La advertencia comprende, además de a nuestra ciudad, a las localidades de Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, entre otras.

El organismo indicó que "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h".

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

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El servicio de Satelmet, por su parte, pronostica una jornada nubosa con lluvias. La mínima será de 18 °C y la máxima alcanzará los 21 °C.

Recomendaciones

• Evitá salir.

• No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

• Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

• Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

• Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

• Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.