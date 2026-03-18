Renovadas: algunas canchas tienen el final de obra y en otras continúan los trabajos

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Mañana comenzarán los torneos superiores del básquetbol local con la particularidad que varios escenarios lucirán completamente renovados.

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Aprovechando el receso de verano cuando la actividad por un tiempo frena a cero, algunos que estaban utilizables mejoraron los pisos que habían sufrido secuelas de la inundación, caso Napostá y Pueyrredón.

A la vez, Leandro N. Alem pudo reinaugurar el Daniel Lacunza después de un año centralizando la actividad en el gimnasio auxiliar Koki Torre y, también, jugando en canchas neutrales.

El más retrasado en las obras y también afectado por el agua el 7 de marzo de 2025 fue Liniers, por lo que todo el año se mudaron al Tito Piro, su gimnasio auxiliar.

Hoy, el Hernán Sagasti tiene el flamante piso colocado y pintado, restando algunos trabajo de obra en cuanto a las plateas y pintura en general.

Derrumbaron la oficina ubicada en el fondo y mantuvieron la del acceso a la cancha, mientras que ampliaron la superficie, pudiendo aprovecharla como cancha principal y transversales.

"A fines de esta semana estarían completando los trabajos de pintura. Después, restaría parte de las plateas móviles y la pintura, que llevaría alrededor de 15 días. La idea es ponerlo en funcionamiento cuando esté todo listo", le dijo a "La Nueva" el presidente Pedro Peñalva.

Mañana

La primera fecha comenzará -parcialmente- mañana, a las 21, con los partidos Napostá-Liniers, Pacífico-Estrella, L.N. Alem-Pueyrredón, Barrio Hospital-Bahiense del Norte e Independiente-Olimpo.

El lunes se completará con Villa Mitre-Estudiantes.

Relucientes

En cuanto a los escenarios de equipos que participarán en la LBB Plata, Comercial podrá inaugurar el Osvaldo Giorgetti, con una amplia superficie de parquet y la cancha principal ubicada más al centro del gimnasio.

La Falda, por su parte, se renovó reemplazando las planchas por el piso de parquet.

Mientras que Argentino será el único que no podrá comenzar jugando en su propio gimnasio Ardubilio Severini, debido a que están en plena remodelación que incluye la mejora del piso en la cancha principal y la colocación de parquet en la auxiliar que se encuentra lindante.

A la vez, la importante obra también incluye la construcción de cantina y restaurant, oficinas, baños y gimnasio.

El viernes

La fecha inaugural se disputará íntegramente el viernes, desde las 21, con San Lorenzo-9 de Julio, Ateneo-Altense, Sportivo-Bahía Basket, Argentino-Espora (en Pacífico), Comercial-El Nacional y Velocidad-La Falda.

Dos sin cancha

Respecto de la LBB Bronce, Sporting (Punta Alta) no tiene gimnasio propio, por lo tanto hará las veces de local en Espora.

Fútbol y Tenis de Buratovich, por su parte, no cuenta con piso parquet, en consecuencia, la dirigencia está analizando las posibilidades para hacer las veces de local.

En el primer partido bajo esa condición será ante Fortín y seguramente lo jueguen en Médanos o mismo en Luro. El resto de los juegos de local los afrontarán en alguna cancha de Bahía, aún sin definir.

Bella Vista, que retorna a los torneos de la ABB, trabajó en el piso de su gimnasio de calle Rincón, también en el tablero electrónico, colocaron protecciones y mejoraron los vestuarios.

En dos días

La flamante categoría comenzará el lunes, con el enfrentamiento Fortín Club-Caza y Pesca Huracán Médanos, en el gimnasio Argentino Blas Ciccone de Pedro Luro.

En tanto, el miércoles completarán Velocidad B-Fútbol y Tenis, Sportivo B-Pellegrini, Whitense-Bella Vista, Los Andes-Barracas y Sporting-Bahiense B.