Tras un ataque a su infraestructura de gas, Irán amenazó a las instalaciones energéticas de los países del Golfo

El yacimiento de gas iraní de Pars, en el Golfo

El régimen de Irán advirtió que los ataques a su infraestructura energética pueden desatar “consecuencias incontrolables” con repercusiones globales, mientras confirmaba la muerte de su ministro de Inteligencia y amenazaba con golpear instalaciones de gas y petróleo en Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

El presidente Masud Pezeshkian fue el primero en elevar el tono. En un mensaje publicado en X, señaló que ese tipo de “acciones agresivas no supondrán ningún beneficio para el enemigo sionista estadounidense ni para sus aliados” y advirtió que “podrían desencadenar consecuencias incontrolables que acabarían afectando a todo el mundo”.

La declaración llegó horas después de que Israel y Estados Unidos atacaran instalaciones de procesamiento de gas en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asaluye, costa meridional de Irán.

En tanto, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) advirtió que las fuerzas iraníes destruirían la industria petrolera y gasística de sus vecinos del Golfo si su sector energético volviera a ser atacado.

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“Les advertimos una vez más que cometieron un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica, y ya estamos respondiendo a ello”, decía un comunicado difundido por los medios iraníes.

“Si se repite, los ataques contra su infraestructura energética y la de sus aliados no cesarán hasta su completa destrucción, y nuestra respuesta será mucho más severa que los ataques de esta noche”.

Mojtabá Hoseiní Jameneí, líder supremo de Irán

Las amenazas no tardaron en concretarse operativamente. El portavoz del cuartel general Khatam al Anbiya —mando central de las Fuerzas Armadas iraníes— declaró que Teherán considera “legítimo” atacar la infraestructura energética del “país agresor”.

El almirante Alireza Tangsiri, jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), fue más explícito: advirtió que las instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos en el Golfo Pérsico serán tratadas como objetivos militares.

La lista iraní incluyó la refinería de Ras Laffan en Qatar, los complejos petroquímicos de Jubail y Yanbu en Arabia Saudita y el campo de gas Al Hosn en Abu Dabi.

Amenaza concretada

Horas después, Irán ejecutó esa amenaza. Misiles iraníes impactaron la Ciudad Industrial de Ras Laffan, el mayor complejo exportador de gas natural licuado (GNL) del mundo, que habitualmente provee alrededor del 20% del mercado global de ese combustible.

QatarEnergy confirmó “daños extensos” en el complejo y el despliegue inmediato de equipos de emergencia para combatir los incendios; no se reportaron víctimas.

El Ministerio del Interior de Qatar informó que unidades de Defensa Civil respondían al fuego, mientras la cancillería qatarí condenó el ataque como “una escalada peligrosa, una flagrante violación de su soberanía y una amenaza directa a su seguridad nacional”. (Infobae)