En busca de un amplio frente opositor, Pichetto y Monzó se reunieron con un exaliado de Milei

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto y el histórico armador político Emilio Monzó avanzan en su ronda de conversaciones con diversos sectores de la oposición, con la intención de conformar un amplio frente opositor al presidente Javier Milei, de cara a las elecciones del año próximo.

Con ese objetivo, ambos se reunieron en La Plata con legisladores provinciales de Unión y Libertad, un bloque conformado por dirigentes que fueron parte de La Libertad Avanza y tienen como principal referencia a Carlos Kikuchi, exarmador político del Presidente.

Del encuentro también participaron los senadores bonaerenses Sergio Vargas y Paola Ventura, el diputado provincial Martín Rozas, y la diputada Silvana Vaccarezza (UCR+Cambio Federal)

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Según se indicó en un comunicado de los protagonistas del encuentro, la reunión se produjo “en el marco de una agenda de diálogo con distintos sectores políticos que comparten la necesidad de construir una alternativa seria, amplia y con capacidad de gestión para la Argentina que viene”.

Fuentes de Unión y Libertad al tanto del encuentro indicaron que la figura de Kikuchi ”puede seducir a los desencantados con el Presidente" Milei.

Kikuchi fue el principal armador político de Milei durante la campaña de 2023, aunque se alejó luego de las PASO de ese año, disconforme con el acercamiento de Milei a Mauricio Macri.

“El Chino”, como se apoda a Kikuchi, llegó a la banca de senador en 2023 como parte de las listas de LLA, pero dos años después conformó la alianza Unión y Libertad, con la que participó de las elecciones bonaerenses de septiembre del año pasado.

Pichetto activó reuniones con referentes del peronismo para explorar una alternativa opositora a Milei. En ese contexto, resonó su visita a la expresidenta Cristina Kirchner, a fines de febrero, luego de más de diez años de distanciamiento.

La semana pasada, en tanto, se mostró en Expoagro con diputados de distinta procedencia en el PJ, como Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel.

Además, se reunió con los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, intendente de San Nicolás y diputado provincial, que tienen un sello político propio (Hechos) con influencia principalmente en el norte bonaerense. (Con información de LN)