Osecac alerta que miles de monotributistas podrían quedarse sin cobertura médica

En un contexto de incremento de monotributo la cobertura médica se encuentra acorralada (Foto Redes)

El sindicato de Comercio y OSECAC advirtieron al Gobierno sobre el riesgo de que monotributistas pierdan cobertura médica por el desfasaje entre aportes y costos del sistema de salud.

Armando Cavalieri, secretario general de Comercio, y Carlos Pérez, titular de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), se reunieron con el ministro de Salud, Mario Lugones, para plantear la situación crítica del sistema sanitario.

Según el informe presentado, el costo promedio del Programa Médico Obligatorio supera los $100.000 mensuales por adulto y llega a entre $160.000 y $170.000 para adultos mayores, mientras que el aporte de un monotributista es de $22.000 mensuales.

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El documento detalla que ese monto no cubre una consulta médica, con radiografías que cuestan entre $80.000 y $150.000 y análisis clínicos completos entre $200.000 y $300.000. A esto se suman cirugías que oscilan entre $1.000.000 y $2.500.000 y tratamientos de alta complejidad.

El dirigente gremial Héctor Cavalieri advirtió que “el sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas”. La preocupación surge en el marco de un debate sobre cómo garantizar la viabilidad financiera de la cobertura de salud para quienes tributan bajo el régimen del monotributo.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, entre las alternativas que se barajan aparece la posibilidad de equiparar los aportes de los monotributistas con los de los trabajadores en relación de dependencia, o bien eliminar directamente el aporte de salud del régimen, lo que implicaría un cambio profundo en la financiación de esas prestaciones.

Desde la obra social OSECAC, su vocero Pérez buscó tranquilizar a los afiliados al afirmar: “Desde OSECAC queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales”. Aun así, la advertencia de Cavalieri no fue menor: “Actualmente, más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben cobertura a través de OSECAC. Si este problema estructural no se discute ni se resuelve, todos ellos podrían quedar progresivamente al margen del sistema”.

El debate coloca en primer plano la necesidad de una solución que combine equidad y sustentabilidad: por un lado, la protección del acceso a la salud de los trabajadores independientes; por el otro, la preservación de la capacidad operativa de las obras sociales. A medida que se avance en negociaciones entre gremios, obras sociales y el Estado, será clave definir qué mecanismo de aportes y subsidios se adoptará para ordenar financieramente el régimen sin desproteger a los afiliados. (N/A)