Los circuitos que le faltan conocer a Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto atraviesa su tercera temporada en la Fórmula 1, aunque la actual es la primera en la que pudo competir desde el inicio, por lo que está conociendo los únicos circuitos en los que aún no había girado nunca.

Durante 2024, el argentino dijo presente en los últimos nueve Grandes Premios de aquella temporada, que fueron los de Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

El año pasado, ya en Alpine, Colapinto compitió en 18 de las 24 fechas que tuvo el campeonato y conoció otros nueve circuitos: Emilia-Romaña, Mónaco, España, Canadá, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría y Países Bajos.

En lo que va de este 2026, Colapinto ya disputó los de Australia y China, consiguiendo un décimo puesto en este último para volver a sumar puntos después de más de un año.

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Al argentino sólo le quedan cinco circuitos por conocer en el actual calendario. Uno de ellos es el del GP de Japón, que será dentro de dos semanas, mientras que después se vendrá el de Miami y más adelante el Madrid, que será nuevo para todos los pilotos ya que ingresó este año en el calendario.

Por último, los de Bahréin y Arabia Saudita son toda una incógnita ya que fueron suspendidos por la guerra en Medio Oriente y aún no se sabe si más adelante serán cancelados oficialmente, si se disputarán en otras fechas del campeonato y si serán reemplazados por otros trazados.

De esta manera, Colapinto ya conoció 20 circuitos de Fórmula 1, aunque uno de ellos fue quitado del calendario (Imola), por lo que solo le restan conocer los de Japón, Miami, Madrid, Bahréin y Arabia Saudita. (NA).