¿Qué son las habilidades blandas y por qué son tan buscadas en el mercado laboral?

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

En medio del debate sobre la reforma laboral en Argentina y los cambios que atraviesa el mundo del trabajo, especialistas en Recursos Humanos coinciden en un punto clave: cada vez pesa más el conjunto de capacidades personales conocidas como habilidades blandas.

Se trata de competencias vinculadas con la forma en que una persona se relaciona, se comunica y se desempeña dentro de un equipo de trabajo. Responsabilidad, puntualidad, empatía o capacidad de comunicación son algunos de los rasgos más valorados por las empresas, pero también los más difíciles de encontrar.

Un estudio reciente del portal de empleo Bumeran revela que el 68% de los especialistas en Recursos Humanos considera que las habilidades blandas son actualmente las más buscadas en el mercado laboral, aunque también las menos frecuentes entre los postulantes.

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La tendencia no es exclusiva de Argentina. En la región, el fenómeno se repite: el 69% de los expertos en Perú y Chile prioriza estas competencias, mientras que el porcentaje alcanza el 62% en Ecuador y el 57% en Panamá.

Las más difíciles de encontrar

Dentro de las habilidades blandas más demandadas, la responsabilidad y la puntualidad encabezan el listado. El 47% de los especialistas señala estas características como las más escasas entre quienes buscan empleo.

El podio se completa con la empatía, mencionada por el 46% de los expertos, y la capacidad de comunicación, con el 42%.

“Las habilidades blandas son las más solicitadas en el mercado laboral actual: el 68% de los especialistas las considera prioritarias pero difíciles de hallar. Si bien las competencias digitales son fundamentales, las habilidades blandas se han convertido en un diferencial clave para la empleabilidad y el desarrollo profesional”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint.

El valor del conocimiento técnico

Aunque las competencias sociales ganan terreno, los conocimientos técnicos continúan siendo fundamentales para el desempeño laboral.

Entre las llamadas habilidades duras, el 40% de los especialistas señala como la más requerida el manejo de equipos y maquinaria específica. En segundo lugar aparece el manejo de software o programas informáticos, con el 35%, mientras que el uso de nuevas tecnologías y el dominio de un segundo idioma es mencionado por el 32%.

Según el estudio, el 90% de los especialistas en Recursos Humanos en Argentina considera determinante el conjunto de habilidades de una persona al momento de incorporar un nuevo talento. En la región los números son similares: el porcentaje asciende al 98% en Panamá y Perú, al 96% en Ecuador y al 91% en Chile.

Un equilibrio cada vez más necesario

Cuando se les consulta qué tipo de aptitudes resultan más importantes, más de la mitad de los especialistas (55%) sostiene que las habilidades blandas y los conocimientos técnicos deben complementarse.

En tanto, el 37% prioriza exclusivamente las habilidades blandas y apenas el 8% considera que las competencias técnicas son el factor central.

Quienes valoran las habilidades blandas destacan que estas contribuyen a generar un clima laboral positivo (35%), fomentar el trabajo colaborativo (17%), fortalecer las relaciones interpersonales (15%) y facilitar la resolución de conflictos (15%).

Por su parte, quienes optan por una combinación de ambos tipos de competencias consideran que este equilibrio permite mejorar la eficiencia en el trabajo, adaptarse a entornos cambiantes y favorecer el crecimiento profesional.

Cómo detectan estas habilidades

La identificación de estas competencias no siempre resulta sencilla. El 75% de los especialistas afirma que la verdadera dimensión de las habilidades de una persona se observa durante el período de prueba dentro de la empresa, mientras que el 25% asegura que puede detectarse ya durante la entrevista laboral.

En cuanto a las franjas etarias, el 33% de los expertos considera que las personas entre 31 y 40 años suelen presentar las habilidades blandas más desarrolladas. En cambio, las habilidades técnicas más destacadas suelen encontrarse en el segmento entre 41 y 50 años, según el 30% de los especialistas.

Capacitación dentro de las organizaciones

Frente a este escenario, muchas empresas comenzaron a implementar estrategias para fortalecer estas competencias dentro de sus equipos.

El 60% de los especialistas en Recursos Humanos señala que las organizaciones desarrollan programas para mejorar las habilidades de sus trabajadores.

En el caso de las habilidades técnicas, el 65% apuesta por programas de capacitación, mientras que el 25% organiza eventos y conferencias, el 23% implementa rotación de tareas y proyectos, y el 21% utiliza plataformas de aprendizaje digital.

Respecto a las habilidades blandas, las iniciativas más frecuentes son programas y talleres de desarrollo personal (40%), seguidos por coaching y mentoría (28%) y políticas de diversidad e inclusión para mejorar el clima laboral (23%).

Un cambio en la lógica del trabajo

El estudio “Habilidades más buscadas”, realizado por Bumeran con la participación de 509 especialistas en Recursos Humanos de cinco países de América Latina, confirma una tendencia que gana fuerza en el mundo laboral: ya no alcanza solo con saber hacer una tarea; también es clave cómo se trabaja con otros.

En un contexto productivo cada vez más dinámico, las habilidades blandas se consolidan así como un factor central para acceder a un empleo, crecer profesionalmente y sostener una trayectoria laboral en el tiempo.