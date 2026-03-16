La Secretaría de Género del STMBB inicia una nueva etapa de trabajo

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STMBB) presentó a las nuevas autoridades y los lineamientos de trabajo de la Secretaría de Género para el período 2026-2030.

El encuentro se realizó ante un gran marco de público en el SUM de la sede ubicada en Fragata Sarmiento 74, donde además se llevó a cabo un agasajo para las trabajadoras municipales.

Durante el acto se realizó la presentación formal de Guillermina Videla, quien tendrá a su cargo la mencionada secretaría con la tarea de profundizar las políticas de igualdad, participación y acompañamiento dentro de la organización gremial.

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La secretaria general Adjunta del STMBB, Lorena Malvar, recordó que el camino de participación femenina dentro del gremio se inició hace más de una década y que fue evolucionando con los cambios sociales.

“Tuvimos Secretaría de la Mujer en los inicios de la gestión de Miguel Agüero, allá por 2012, lo cual ameritó que nos vayamos aggiornando con las necesidades sociales y de igualdad y pasamos a tener Secretaría de Género en el 2016”, señaló.

Malvar destacó además el recorrido de quienes estuvieron al frente del espacio y su compromiso con la temática.

“La primera secretaria fue Susana Álvarez y en el 2016 pasó a comandarla Florentina Agotborde, una luchadora, una compañera que atravesó un montón de circunstancias de salud y que luchó por recuperarse y poder trabajar y restablecerse en lo mismo. Es un gran ejemplo para todas”, expresó.

En ese contexto, valoró la continuidad del trabajo con la nueva conducción.

“Hoy por hoy profundizamos este nuevo compromiso en la gestión 2026-2030 a cargo de Guillermina Videla, que será la secretaria de Género que lleve adelante todos los compromisos que demandan, como es tener una Secretaría activa y bregar por los derechos y las diversidades de todas y todos los compañeros”, remarcó.

Uno de los ejes centrales de la nueva etapa será la elaboración de un protocolo para abordar situaciones de violencia y brindar acompañamiento a los trabajadores municipales.

“Es de suma importancia contar con un protocolo contra la violencia en los tiempos que corren; de cómo abordar diferentes problemáticas y que sea inclusivo para todo el equipo que compone la Secretaría”, explicó Malvar.

Según detalló, el objetivo es generar herramientas que permitan asistir a los afiliados de manera integral.

“La idea es que no tenga que estar Guillermina para poder abordar la necesidad de la compañera, sino que bajo este concepto de protocolo y de una idea conformada podamos atender a ellos o a ellas conforme se sientan más cómodos a la hora de poder expresar su necesidad”, agregó.

Además, subrayó que el abordaje contemplará situaciones que trascienden el ámbito laboral.

“El protocolo va a hablar de cómo poder buscar ayuda en problemáticas de índole personal, porque la violencia no siempre se atraviesa en el lugar de trabajo”, indicó.

En ese sentido, recordó que cuando estas situaciones se producen dentro del ámbito laboral ya existen herramientas previstas en el convenio colectivo.

“La violencia, cuando se atraviesa en el lugar de trabajo, ya se contempla en nuestro convenio colectivo y hay un montón de herramientas para ello. Y además emerge el artículo 190, que por supuesto hay que ponerlo en actividad en tanto haga falta”, señaló.

Por su parte, la flamante secretaria de Género, Guillermina Videla, remarcó la importancia de contar con un espacio institucional que promueva la igualdad y la participación.

“Es muy importante que una organización sindical como ésta tenga un espacio propio para las mujeres. Pero también es muy valioso en estos tiempos poder tener un sindicato abierto, un sindicato que convoca a los trabajadores y trabajadoras con diversidades también para aportar ideas, para aportar trabajo, para aportar compromiso”, afirmó.

Videla también reconoció el trabajo realizado por quienes la precedieron en la secretaría.

“Antes de que me hiciera cargo, muchas compañeras dieron el puntapié inicial, pusieron el hombro y trabajaron a la par para demostrar que se puede conseguir la igualdad”, sostuvo.

Asimismo, subrayó que el espacio busca integrar a todos los trabajadores y no sólo a las mujeres.

“Por más que la Secretaría de Género se identifica con mujeres, lo real es que también es un espacio para hombres. Cuando nos planteamos actividades, no están solamente orientadas a actividades hacia la mujer, sino también cómo ir acompañando a los hombres en estos cambios que a veces son profundos”, explicó.

“Somos a veces demasiado feministas y en realidad tienen que ver con un cambio de mirada. Exactamente, un cambio de mirada de ellos”, agregó.

Entre los proyectos en marcha, Videla mencionó la elaboración del protocolo contra la violencia y la organización de talleres y actividades de formación.

“Estamos trabajando sobre un protocolo contra la violencia. Y también en dejar establecidas algunas actividades, talleres y demás que estén contemplados dentro del protocolo. Buscamos que no sea solamente de acompañar ante una situación negativa, sino también de sentar bases o trabajar las bases que ya están para mejorarlas”, detalló.

Según adelantó, el equipo ya comenzó a diseñar distintas propuestas para los afiliados.

“Ya hemos empezado a analizar ideas y propuestas sobre algunos talleres y algunas charlas y de cómo ir armando todo este entramado de las propuestas y cómo llevarlas adelante. Las propuestas están en armado. Ahora hay que darle forma”, señaló.

Un camino de participación

La participación de las mujeres dentro del sindicato comenzó a tomar mayor impulso en 2012, con el inicio de la conducción de Miguel Agüero, cuando un grupo de trabajadoras comenzó a reunirse en la antigua sede de calle Donado para trabajar en defensa de sus derechos.

Con el tiempo, ese espacio se fue consolidando y ampliando su participación en movilizaciones, actividades gremiales, culturales y sociales.

“En esta conducción siempre le dimos importancia a la opinión de las mujeres, quienes muchas veces no quieren involucrarse en temas sindicales. Sin embargo, nosotros notamos sus ganas de participación y la fomentamos. Por eso primero se creó una subcomisión de mujeres y luego la Secretaría de Género”, explicó el secretario general Miguel Agüero.

En 2016, ese proceso derivó en una modificación del estatuto que permitió ampliar la estructura del sindicato y fortalecer la presencia femenina dentro de la conducción.

Finalmente, en marzo de 2017 se realizó una asamblea histórica que estableció la paridad de género en las listas de conducción, garantizando que el 50% de sus integrantes fueran mujeres.

De esta manera, el STMBB se convirtió en el primer gremio de Latinoamérica en establecer y garantizar por estatuto el cupo femenino en su comisión directiva.

“Hicimos el cambio estatuario y dimos un gran paso. Hoy vemos muchísimas dirigentes mujeres que no sólo son buenas en lo que hacen, sino que tienen posturas importantes a la hora de la lucha. Entonces, ¿por qué no?, ¿por qué siempre deben estar relegadas esperando que les den el lugar?”, enfatizó Agüero.

De hecho, para el período 2026-2030, la conducción renovó el 48% de los integrantes de la lista Verde. De los 112 miembros que la componen, 60 son mujeres.

“Soy de la idea de que se deben generar espacios para las nuevas generaciones. Hay mucha gente joven”, manifestó el dirigente.

Además, destacó que la participación femenina se consolidó como una característica distintiva del sindicato.

“Es una de las cosas que nos hacen diferentes. Fuimos los primeros en Latinoamérica en haber contemplado el cupo femenino por estatuto. Muchos lo tienen, pero no lo ponen en práctica o bien le asignan lugares de poco margen de maniobra. En nuestro caso, son mayoría en las secretarías de comisión directiva”, explicó.

Finalmente, consideró que esa mirada también fortalece la vida institucional del gremio.

“Creo que hemos logrado combinar experiencia con juventud, acompañado también del género, porque la mujer es muy importante en la vida de los gremios, ya que aportan una mirada distinta a la nuestra”, concluyó.