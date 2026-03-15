En su primer temporada en Inglaterra, el bahiense Joaquín Moro ya es campeón

"Joaco", a la izquierda de la foto, celebra junto al tercera línea Tommy Reffell, quien alza la copa. Foto: captura de pantalla.

A lo largo de su carrera en mayores Joaquín Moro había disputado dos finales que lo dejaron con la espina clavada.

Fueron dos chances de campeonatos a diferente nivel pero que se escaparon en el mismo año, 2024.

La primera en el Súper Rugby Américas, cuando vistiendo la 8 de Pampas cayeron ante Dogos XV por 37-23 de local. La siguiente meses más tarde, cuando se definió el campeonato Top 12 de la URBA y Belgrano Athletic (club amateur de Moro) perdió en la definición ante Alumni por 20-17.

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Pero este domingo Joaco tuvo su revancha al levantar, en su temporada debut como profesional en el rugby inglés, el trofeo de la PremCup junto a sus compañeros. Fue en la final que de manera contundente su equipo Leicester Tigers le ganó a Exeter por 66 a 14, en el estadio Mattioli Woods Welford Road, de Leicester.

Moro jugó los 80 minutos como octavo y no sumó tries, en un encuentro en el que el máximo anotador fue el apertura Billy Searle con 2 tries y 6 conversiones.

Más allá de esos datos, el jugador bahiense contribuyó con intangibles como la fortaleza en el scrum, obtenciones, quiebres a la línea defensiva rival, tackle, solidez en el contacto y algunas asistencias.

Fue un partido en el que Leicester dominó desde el arranque y nunca peligró la victoria. a pesar de momentos de intensa precipitación. Al cabo de los primeros 40 minutos, el club de la casaca verde y roja ganaba 35-7.

Leicester volverá al ruedo en la Premierhisp (la liga principal) el próximo domingo, cuando reciba a Bristol a las 12 (hora de nuestro país).