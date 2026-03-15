El detalle que tendrá hoy la camiseta de River ante Sarmiento por el Día Mundial del Síndrome de Down

Anna Vives con y las camisetas de River para hoy. Foto: NA.

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo, River utilizará en su partido de hoy ante Sarmiento (Junín), números en la camiseta diseñados por la artista catalana Anna Vives, reconocida internacionalmente por haber creado una tipografía inclusiva.

La iniciativa forma parte de la campaña Visible IN, impulsada por la Fundación Itinerarium de España en conjunto con Fundación River, que busca promover la igualdad social y la visibilidad de las personas con discapacidad a través del deporte y distintas acciones culturales.

En los días previos al encuentro, Anna Vives visitó el Monumental, donde fue recibida por el presidente del club, Stefano Di Carlo. Durante la recorrida vivió un momento especial al posar con el dorsal que el plantel utilizará en el partido frente al equipo de Junín.

River ya había participado de esta iniciativa en 2013 y vuelve a sumarse en esta edición, convirtiéndose nuevamente en el único club argentino en formar parte de la campaña internacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además del conjunto “millonario”, otros siete clubes del mundo utilizarán durante marzo los números diseñados por Vives en partidos oficiales: Barcelona (España), Porto (Portugal), Universidad Católica (Chile), Corinthians (Brasil), América (México), Dinamo de Kiev (Ucrania) y Kaizer Chiefs (Sudáfrica).

La tipografía fue creada por Vives en 2012 y se convirtió en la primera fuente de carácter social a nivel mundial. El proyecto comenzó con el diseño manual de las letras y luego fue digitalizado para poder utilizarse en computadoras y distintos soportes, con el objetivo de transmitir un mensaje de inclusión y destacar que todas las personas tienen un lugar importante dentro de la sociedad. (NA).