Nueva etapa del plan vial: licitan obras para arreglar 32 intersecciones

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Siguiendo con el plan de mejora de infraestructura vial en la ciudad, la municipalidad licitó la reparación de 32 intersecciones de calles, obra a completarse en 30 días de trabajo.

La intervención tiene un presupuesto oficial (PO) de 510 millones de pesos consiste en la reparación, fresado y reencarpetado de cruces con pavimentos obsoletos o deteriorados.

La convocatoria está organizada en dos licitaciones. La primera de ellas, con un presupuesto oficial (PO) de $ 247 millones, incluye intervenir en las siguientes intersecciones: Sixto Laspiur y Guiraldes; Castelli y Di Sarli; Mallea y Ayacucho; Vieytes y Ugarte; Blandengues y Pampa Central; Mendoza y Jujuy; Don Bosco y Roca; Paraná y Avellaneda; Rondeau y Líbano; Rondeau y Artigas; Coronel Vidal y Río Negro; Coronel Vidal y Saavedra Lamas; Jorge Moore y Pedro Pico; Jorge Moore y Neuquén, Falcón y Undiano y Teniente Farías y Undiano.

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El segundo grupo, con un presupuesto de 263 millones de pesos, considera la reparación de los siguientes cruces: Rafael Obligado y Luna; Rafael Obligado y Mansilla; Malharro y Patagones; Tres Sargentos y Salliquelo; Necochea y Gambartes; Garibaldi y Chiclana; Misioneros y Caseros; Saavedra y Cabo Farina; Saavedra y Esmeralda; Alberdi y Cacique Venancio; Alberdi y Cramer; Emilio Rosas y Ecuador; Nueva Provincia y Ecuador; Tierra del Fuego y Ecuador; México y Emilio Rosas; Río Negro y Paunero y 12 de Octubre y Sarmiento.

De ambas licitaciones participaron las mismas tres empresas: Carreteras 2000, Rimsol e Ingeniería y Arquitectura. En el primer caso la oferta más baja fue presentada por Rimsol, con $ 277,6 millones, un 12,09% sobre el PO. En el segundo, Carreteras 2000 cotizó más bajo, con una propuesta de 294,7 millones, un 11,93% sobre los valores del municipio.

El detalle

Antes de iniciar los trabajos, la contratista deberá identificar la presencia de conductores eléctricos o semáforos, solicitando el retiro de los mismos para luego realizar la canalización para restablecer el servicio.

También deberá realizar las gestiones por instalaciones de servicios públicos (gas, agua corriente, cloacas, electricidad, teléfonos), afectados por la obra.

La repavimentación considera dos tipos de trabajos.

Primero, el bacheo en intersecciones que presenten baches profundos, los cuales se deberán rellenar hasta el nivel en que se realizará el fresado.

Para la reparación de los baches se procederá a extraer el material deteriorado, hasta lograr una superficie de asiento en buen estado. El llenado deberá realizarse el mismo día de la apertura.

Luego se realizará un fresado de 3 centímetros de espesor –esto es el retiro de la carpeta existente--, y, por último, se procederá a un reencarpetado asfáltico de 4 cm.

La remoción del pavimento debe dejar una superficie de textura rugosa pero no fracturada. El lapso entre la finalización del fresado y construcción del asfalto no debe de más de 72 horas

La zona reparada se librará al tránsito después del tiempo necesario para que no se genere adherencia de los rodados a la mezcla y se pueda circular en condiciones seguras.

Para el primer grupo de esquinas se estima la ejecución de 5.712 metros cuadrados de carpeta y el uso de 10 toneladas de asfalto. En el segundo se cubrirán 6.069 m2 con unas 11 toneladas de material.

Panorama en la chacra

Cuando en las primeras décadas del siglo XX se mencionó a Bahía Blanca como una chacra asfaltada, es posible que el porcentaje de calles pavimentadas fuese superior al de las de tierra.

Hoy la realidad es otra: el 62 % de las casi 13 mil cuadras de la ciudad son de tierra. El dato surge de un relevamiento realizado en 2017 para el programa Multisectorial de preinversiones del BID.

De las 4.749 cuadras pavimentadas, el 67% tienen terminación asfáltica, mientras que el 28% es de hormigón.

De acuerdo a los especialistas, un pavimento asfáltico bien cuidado puede durar hasta 25 años, plazo estimado que puede variar drásticamente si las condiciones de uso son muy exigentes, por caso por el paso de vehículos pesados que provoquen compactación y desgaste, también por las fluctuaciones de temperatura y la exposición a la radiación ultravioleta que provocan que el asfalto se expanda y contraiga, generando fisuras y grietas a través de las cuales penetra el agua que afecta su conformación.

También los productos químicos de los vehículos, como el aceite y el combustible, pueden deteriorar la superficie.

Un mantenimiento adecuado puede extender esta vida útil significativamente, incluso a partir de reparaciones menores, como el sellado de grietas y el bacheo, para así evitar que los problemas empeoren las condiciones tanto de la carpeta como de la base y subbase.

Aplicar un sellador en la superficie puede protegerlo de la humedad y los productos químicos.

El bacheo y el reencarpetado son consideradas intervenciones adecuadas, sobre todo la segunda, que, con un espesor adecuado, pueden garantizar otros 20 años de vida útil al pavimento.