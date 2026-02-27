Pakistán lanzó ataques aéreos contra instalaciones de talibanes en Afganistán

Fuerzas de Pakistán lanzaron ataques aéreos contra instalaciones del Talibán en Afganistán, con lo que destruyó objetivos claves, incluyendo un depósito de municiones en la provincia de Nangarhar.

Pakistán realizó los ataques como parte de la Operación Ghazab Lil Haq (Ira de la Justicia), la cual fue emprendida después de que el Talibán de Afganistán empezó a atacar posiciones pakistaníes en la frontera.

Por su parte, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, afirmó en la madrugada de este viernes que su país entró en una “guerra abierta” con el país vecino, y añadió que “la paciencia se acabó”, en un mensaje publicado en la red social X.

"Un importante depósito de municiones, tres batallones afganos y un cuartel general de sector quedaron totalmente destruidos", indicó la fuente, la cual agregó que más de 36 tanques, cañones de artillería y vehículos militares blindados también fueron destruidos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con anterioridad, el ministro federal de Información y Radiodifusión, Attaullah Tarar, dijo en una declaración que al menos dos soldados pakistaníes perdieron la vida y otros tres resultaron heridos después de que el Talibán de Afganistán abrió fuego contra posiciones pakistaníes en la frontera entre los dos países.

El ministro agregó que las fuerzas de seguridad lanzaron una respuesta inmediata y efectiva y que el país tomará todas las medidas necesarias para garantizar su integridad territorial y para proteger la seguridad de sus ciudadanos. (NA)