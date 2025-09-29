Liga de Dorrego: Porteño festejó en el clásico ante Atlético Ventana
El elenco de Salgundaray se impuso 2 a 0. También ganaron Monte, Independiente, Ferroviario y Progreso.
El clásico serrano tuvo dueño. Porteó de Saldungaray derrotó a Atlético Ventana 2 a 0, en el marco de la 22ª y penúltima fecha de la fase regular del Torneo Oficial Roberto "Tato" Rochat que organiza la Liga Dorreguense de Futbol.
El conjunto que conduce Alejandro Papasidero se impuso con los goles de Renzo Fernández y Tomas Ayestaran.
Además, Monte Hermoso venció a SUPA 2 a 1, con goles de Franco Ortiz y Manuel Retamozo. Marcelo Erbín anotó para los del gremio.
Por su parte, Independiente goleó como visitante a Villa Rosa 5 a 0, con goles de Joaquín Maiques, Facundo Schmidt --2--, Joaquín Montes de Oca y Agustín Biragnet.
A su vez, Ferroviario superó como huésped a San Martín 2 a 0, con tantos de Bruno Montero y Gianfranco Crisci.
Finalmente, Progreso le ganó a Suteryh 2 a 1. Matías Casco y Hugo Alonso marcaron para el ganador, mientras que Axel Rivera convirtió para los del balneario.
--POSICIONES: 1) Monte, 55 puntos; 2) Independiente 45; 3) SUPA 41; 4) Ferroviario 38; 5) Porteño 35; 6) Villa Rosa 26; 7) San Martín 23; 8) Suteryh 20; 9) Progreso 14 y 10) Atlético Ventana 9.