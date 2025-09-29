Patagones: otra comunidad educativa sumó un transporte para facilitar la logística

La comunidad educativa del CEPT N°23 celebró la entrega de un minibús, unidad que estará destinada a facilitar los traslados de los alumnos hacia espacios productivos y de aprendizaje, fortaleciendo la educación rural.

El nuevo rodado llegó a través del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, luego de gestiones de CORFO Río Colorado y la municipalidad de Patagones.

El acto, desarrollado en el establecimiento, fue encabezado por el intendente municipal de Patagones, Ricardo Marino, junto al Jefe Regional de Educación, Claudio Martini, acompañados por el Administrador General de CORFO Río Colorado, Ramiro Vergara.

También participaron el presidente del CD, Cristian Duarte y concejales; la Jefa Distrital de Educación, María Estela Sosa; el secretario de Hacienda, Franco Balcarce; la presidenta del CE, Flavia Bertoya; consejeros escolares; funcionarios municipales y provinciales; delegados municipales; y el director del CEPT N°23, Ariel Perissé, junto a docentes, alumnos y familias.

Enfocados en la educación

El director Ariel Perissé, destacó la importancia del nuevo vehículo. “La combi es una herramienta muy especial para este centro. Estamos en el partido más grande de la provincia y las distancias son enormes", enfatizó.

Por su parte, el Jefe Regional de Educación, Claudio Martini, remarcó que “pensar en un logro así es pensar en un trabajo colectivo e interministerial”, es también una decisión política de un gobernador que apuesta a la educación pública.

Ramiro Vergara, Administrador General de CORFO, resaltó la gestión provincial y el acompañamiento de la Ley del Sudoeste.

"Es el resultado de un trabajo de la Secretaría Ministerial y del compromiso del ministro Javier Rodríguez, que conoció de cerca al CEPT y sus necesidades", resumió.

Por su parte, el intendente Ricardo Marino expresó su satisfacción por este logro compartido. "Es la tercera unidad que nos toca entregar en el partido, lo que muestra que cuando gestionamos con esfuerzo las cosas llegan”, explicó. (Agencia Carmen de Patagones)