Cayó el jefe de la barra brava de Newell´s Old Boys de Rosario

El jefe de la barra brava de Newell´s Old Boys de Rosario, Alejandro ´Zapa´ Vallejos, fue detenido este lunes en el marco de 110 allanamientos en Villa Gobernador Gálvez

En un megaoperativo del Plan Bandera contra el narcotráfico y la violencia en la provincia de Santa Fe, el Comando Unificado de las Fuerzas Federales y la Policia santafesina realizaron más de un centenar de allanamientos simultáneos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y en tres cárceles.

El procedimiento dejó 33 detenidos, entre ellos Alejandro ´Zapa´ Vallejos, jefe de la barra brava de Newell´s y vinculado a la banda de Los Monos. Además, también fue detenido José ´Yiyo´ Medrano, líder de la hinchada del Club Coronel Aguirre y empleado de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Vallejos y Medrano son señalados como engranajes centrales de las redes narco-criminales que operan en el sur de Rosario y que continuaban articulándose con líderes presos como Cristian ´Pupito´ Avalle, Carlos Damián ´Toro´ Escobar y Jonatan ´Jano´ Fernández.

Por su parte, la investigación confirmó que las organizaciones criminales estaban lideradas desde la prisión por Avalle, Escobar y Fernández. La mayoría de los domicilios allanados pertenecían a familiares o parejas de los cabecillas, que actuaban como operadores de la red en territorio.

También se detectó la participación de empleados municipales de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, y de una agente policial, bajo sospecha de complicidad.

Esta madrugada, fuerzas federales realizaron 110 allanamientos simultáneos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y en las cárceles de Piñero, Ezeiza y Marcos Paz. El despliegue comenzó a las 4 de la mañana y finalizó a las 10 y la magnitud del operativo radicó en que se atacó paralelamente a tres organizaciones rivales.

Como resultado del procedimiento, hubo 33 detenidos (incluidos tres menores), 20 prófugos identificados con órdenes de captura vigentes, 6 armas de fuego secuestradas, drogas incautadas (cocaína y marihuana), balanzas de precisión y material de corte. Ademas, se incautó 19.5 millones de pesos y 2100 dólares en efectivo.

También hubo requisas en pabellones penitenciarios con secuestro de celulares, tarjetas SIM y documentación.