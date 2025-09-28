El aporte de Campazzo y Deck para Real Madrid, en la final de la Supercopa

Facundo Campazzo (Real Madrid) reduce el margen de maniobra de Darius Thompson (Valencia). Foto: Gigantes.

Valencia Basket logró este domingo su segunda Supercopa de básquetbol, uno de los trofeos en juego en la liga ACB de España.

Derrotó en la final a Real Madrid por 98 a 94 en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, en Málaga.

De ese modo el elenco de casaca color naranja se consagró por segunda vez en su historia. El base internacional español Sergio De Larrea, autor de 21 puntos, fue elegido el MVP del torneo.

En Real Madrid fueron protagonistas los argentinos Facundo Campazzo y Gabriel Deck.

El base cordobés ingresó desde el banco y fue el máximo goleador con 18 puntos (hizo 10-10 en libres). También aportó 5 asistencias en 21m43s.

Por su parte el alero santiagueño integró el quinteto titular y en 24m53s totalizó 11 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias.

Valencia, dirigido por Pedro Martínez, frustró así el segundo título de Sergio Scariolo con Real Madrid, que jugaba su octava final de Supercopa consecutiva y buscaba el undécima corona en este torneo.

Valencia hizo un torneo completísimo que evidencia el ilusionante proyecto que apunta más alto este año, en coincidencia con la inauguración de su nuevo estadio, el Roig Arena.