El dato que marcó el debut de Joaquín Moro en el inicio de la Premiership

Joaquín Moro, al centro de la imagen, busca reposicionarse ante el avance de Kieran Marmion (Bristol). Foto: bristolpost.co.uk

Se produjo este domingo el debut de Joaquín Moro en la liga inglesa de rugby, la Premiership, que abrió su programación 2025-26 el jueves último.

El tercera línea formó parte de los 23 para el estreno de Leicester Tigers ante Bristol Bears, aunque si bien iba como suplente, tuvo un ingreso anticipado a los 28 minutos ante la salida por lesión del capitán Hanro Liebenberg.

Moro formó como ala (en la posición de número 6) en la que finalmente resultó derrota de los Tigers por 42 a 24 como visitante, luego de un buen primer tiempo de Leicester.

Al cabo de la primera parte igualaron en 17, en partido disputado en Ashton Gate, Bristol.

En el ganador jugó como titular el octavo argentino Benjamín Grondona y concretó su regreso al rugby el estelar Louis Rees-Zammit, autor del último try de su equipo a los 78m.

En otros resultados: Sale 27-Gloucester 10 (jueves), Harlequins 31-Bath 47 (viernes), Newcastle 17-Saracens 39 (viernes) y Northampton 33-Exeter 33 (hoy).

El próximo partido de Leicester será como local ante Harlequins, el próximo sábado 4 a las 11.05.

Nico Jurado (UE Santboiana), formando como pilar izquierdo. Foto: gentileza Jordi Elías.

Debut en España

Este fin de semana también comenzó la liga profesional española, la División de Honor, que cuenta con presencia bahiense.

Hoy en uno de los partidos de la primera fecha se enfrentaron justamente los equipos de UE Santboiana (cuenta con Nicolás Jurado) y Recoletas Burgos (Federico Casteglioni).

La victoria fue para los burgaleses por 23-20, como visitantes y con un penal convertido en la última jugada.

Quien vio acción fue solamente Jurado, ya que Feta no formó parte de la convocatoria por lesión.

El pilar formado en Sociedad Sportiva ingresó como relevo.

Chile volverá a jugar el Mundial. Foto: Chile Rugby.

Chile al Mundial

La selección de rugby de Chile aseguró su clasificación para una segunda Rugby World Cup Masculina tras una emocionante victoria ante Samoa por 31-12.

Fue en el partido de vuelta del playoff Sudamérica/Pacífico en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, disputado ayer.

Los Cóndores se suman así a Los Pumas (Argentina) y a Los Teros (Uruguay) como representantes sudamericanos, a la espera de la posibilidad de un cuarto equipo.

La Copa del Mundo se jugará en Australia del 1º de octubre al 13 de noviembre de 2027, con formato ampliado de 24 equipos (seis zonas de cuatro) y una ronda de octavos de final, lo que aporta un nuevo impulso a la competición.

Según informó Sudamérica Rugby, ahora Samoa ahora tiene una última oportunidad de llegar a Australia 2027 a través del torneo de Clasificación Final en Dubái, del 8 al 18 de noviembre. Se unirán a Bélgica y Namibia con el ganador del playoff de ida y vuelta entre Brasil-Paraguay, programado para el 11 y 18 de octubre en Asunción y São Paulo, para completar la alineación de cuatro equipos.