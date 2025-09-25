Leicester, con el bahiense Joaquín Moro, confirmó equipo para el debut

Joaquín, uno de los nuevos del plantel, solicitado por los pequeños seguidores de los Tigers. Foto: Leicester.

Con el partido inaugural entre Sale Sharks y Gloucester Rugby comienza este viernes la liga profesional inglesa Premiership, que contará con un jugador bahiense por segunda vez en su historia.

El duelo de hoy, previsto para las 15.45 hora de nuestro país, contará con la participación del segunda línea argentino Matías Alemanno como titular en Gloucester. Se podrá ver por ESPN 4 y Disney+.

El domingo se producirá el debut de Leicester Tigers con Joaquín Moro confirmado hoy entre los suplentes, en su estreno absoluto en la liga. El tercera línea ya tuvo su estreno en amistosos y también en la Copa de la Premiership, torneo que va intercalado con la Premiership.

Los Tigers son los subcampeones 2024-25 y el domingo visitarán a Bristol Bears a las 11.30. Lo televisará únicamente Disney+.

Además de Moro habrá varios debuts. En el XV inicial estarán Orlando Bailey, Jamie Blamire y James Thompson, mientras que entre los definidores también esperan su primer partido Tarek Haffar, Joshua Manz y Billy Searle.

También el DT Geoff Parling concreta su primera experiencia, tras arribar a la institución procedente del seleccionado de Australia, donde se desempeñó como asistente.

El paso de "Bere"

El primer bahiense en jugar en dicha liga fue el fullback Bernardo Stortoni con Rotterham Titans (2003-04) y Bristol (2004-07).

Formación

Los Tigers formarán el domingo con 1. Nicky Smith, 2. Jamie Blamire, 3. Joe Heyes; 4 Cameron Henderson y 5. James Thompson; 6 Hanro Liebenberg (capitán), 7. Emeka Ilione, 8. Olly Cracknell; 9. Jack van Poortvliet y 10. Orlando Bailey; 11. Ollie Hassell-Collins, 12. Joseph Woodward, 13. Will Wand, 14. Adam Radwan; 15 Freddie Steward. Entrenador, Geoff Parling.

Como recambio estarán 16. Charlie Clare, 17. Tarek Haffar, 18. Will Hurd, 19. Joshua Manz, 20. Joaquin Moro, 21. Tom Whiteley, 22. Billy Searle y 23. Solomone Kata.

El programa

La primera fecha de la Premiership el último campeón, Bath Rugby, jugará este viernes frente a Harlequins (15.45).

Además, también mañana y en horario similar, Newcastle-Saracens.

Para el domingo, Northampton-Exeter (9) y Bristol-Leicester (11).