La mejor fecha de Primera: cruzan 1º-2º, 4º-3º y en los otros partidos hay mucho en juego

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Muy atractiva asoma la quinta fecha del segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti, con partidos que ponen frente a frente a rivales directos tanto en la zona alta, media y baja de la tabla.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El principal encuentro lo protagonizarán, desde las 21, Villa Mitre-Napostá, nada menos que el 1º-2º de las posiciones.

El tricolor es el único invicto en este segundo tramo, mientras que los de la Avenida llegan con el envión de tres victorias, tras ceder en el debut.

También se enfrentarán Bahiense del Norte (4º) y Olimpo (3º, porque en el desempate está -5 con Napostá), a las 21 en el Manu Ginóbili. Hasta el momento, los tres enfrentamientos entre ambos quedaron para el aurinegro.

Pacífico, por su parte, irá a cancha de 9 de Julio, para disputar (a las 20.30) otra edición del clásico de barrio, con todo lo que eso significa.

Pueyrredón-Estudiantes, que están separados por un punto, llegan con realidades diferentes a este juego en el Vicente Palermo, a las 21. El local con dos victorias y subiendo, mientras que el albo es el único que aún no pudo ganar en esta segunda parte.

Otro de los encuentros prometedores lo protagonizarán Liniers y L.N. Alem -en Estudiantes a las 21.30-, partido que ambos afrontan con diferencia de medio punto (arriba el Chivo) y arrastrando el mismo récord en esta parte (1-3), el cual los condiciona para mirar hacia arriba.

Mientras que en un duelo de la zona más profunda de la tabla, se medirán en el barrio San Martín el local Estrella y San Lorenzo, a las 21. Ambos arrastran una victoria y tres derrotas, y aún con chances matemáticas de salir de los cuatro de abajo.

Villa Mitre-Napostá

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

Novedades: el tricolor recuperó a Sebastián Basualdo, ya regresó Ignacio Alem (difícil que ingrese el pase) y la única duda es Fausto Depaoli (cuadro gripal fuerte). En la visita están todos, a excepción, claro, del lesionado Tomás Bruni.

Antecedente: en el primer tramo, Napostá se impuso, 83 a 72.

Bahiense-Olimpo

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Marcelo Gordillo y Mauro Guallan.

Novedades: en el local están todos disponibles, mientras que en la visita regresa Alejo Marroni y no juega Agustín Dottori (motivos laborales).

Antecedentes: en fase regular, Olimpo 84, Bahiense 50; en playoffs, Olimpo 78, Bahiense 51 y Bahiense 59, Olimpo 73.

9 de Julio-Pacífico

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Sebastián Arcas, Mariano Enrique y Lucas Andrés.

Novedades: en 9 de Julio continúan en recuperación Santiago Boyé (espalda) y Santiago Bussetti (tobillo). En el verde no juega Matías Padilla (viaje de egresados).

Antecedente: Pacífico 73, 9 de Julio 65.

Pueyrredón-Estudiantes

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Horacio Sedán, Juan Gabriel Jaramillo y Leonardo Bressan.

Novedades: Pueyrredón no registra novedades y Estudiantes tiene en duda a Matías Martínez (rodilla).

Antecedente: Estudiantes 84, Pueyrredón 79.

Liniers-L.N. Alem

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Agustín Matías y Francisco Irrazábal.

Novedades: ambos planteles están completos.

Antecedente: L.N. Alem 94, Liniers 89, en doble suplementario (67-67 y 77-77), en cancha de Villa Mitre.

Estrella-San Lorenzo

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Ariel Di Marco⁩ y Sam Inglera⁩.

Novedades: en el local, Santiago Quiroga arrastra una molestia en un isquiotibial. Hoy intervendrán quirúrgicamente de una rodilla a Julián Horvath, mientras que siguen ausentes Federico Macías y Federico Lambrecht.

En la visita, regresa Nahuel Diez, mientras continúan afuera Joaquín Coria, Mariano Blanche y Fernando Peñalver.

Antecedente: San Lorenzo 78, Estrella 59.

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1°) Villa Mitre, 17 puntos (9)

2º) Napostá, 16,5 (9,5)

3º) Olimpo, 16,5 (9,5)

4º) Bahiense, 16 (9)

5º) Pacífico, 15 (8)

6°) Pueyrredón, 14,5 (8,5)

7º) Estudiantes, 13,5 (9,5)

8º) 9 de Julio, 13 (7)

9º) L.N. Alem, 13 (8)

10º) Estrella, 12,5 (7,5)

11º) Liniers, 12,5 (7,5)

12º) San Lorenzo, 11 (6)