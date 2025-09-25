Poder adquisitivo: los salarios registraron una suba del 2,5% en julio, según el Indec

En julio de 2025, el índice de salarios registró un incremento de 2,5% mensual, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato implicó que los ingresos de los trabajadores avanzaron 0,6 puntos porcentuales por encima de la inflación del mes, que fue de 1,9%.

El crecimiento estuvo impulsado por subas de 2,2% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 3,6% en el sector privado no registrado.

En la comparación con julio de 2024, el índice de salarios mostró una variación positiva de 53,2% interanual. Dentro de ese total, el sector privado registrado tuvo una mejora de 39,8%, el sector público de 41,3%, mientras que el sector privado no registrado se destacó con un salto de 139,7%.

Entre enero y julio de este año, el índice acumuló una suba de 23,7% frente a diciembre de 2024. En el mismo período, los aumentos fueron de 16,2% para el sector privado registrado, 19,1% para el sector público y 57,9% para el sector privado no registrado.

En cuanto al desempeño del empleo público, el informe indicó que en julio el subsector nacional registró un aumento mensual de 0,6%, mientras que el subsector provincial avanzó 2,6% respecto de junio. En términos interanuales, el índice del subsector nacional exhibió una suba de 24,5%, mientras que el provincial mostró un incremento de 47,3%. En lo que va del año, las variaciones acumuladas fueron de 11,3% para el nacional y de 22,1% para el provincial.

Con estos resultados, los salarios lograron en promedio ubicarse por encima de los precios en el séptimo mes del año. El Indec precisó que la inflación de julio fue de 1,9%, lo que dejó un margen favorable de 0,6 puntos porcentuales para los ingresos. Así, los trabajadores asalariados consiguieron una leve recuperación en su poder adquisitivo.

La comparación interanual, sin embargo, dejó en evidencia contrastes entre sectores. Mientras el empleo privado no registrado mostró aumentos de tres dígitos, los trabajadores registrados y los empleados públicos avanzaron a un ritmo más moderado.