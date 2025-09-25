"No podemos ser representados en el Congreso por Grabois y La Cámpora", aseguró Fernando Gray

El intendente de la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se reunió con más de 40 de los gremios pertenecientes a las 62 Organizaciones Peronistas y presentó su candidatura a diputado nacional por Unión Federal para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

“Después de una vida de trabajo y de militancia, no podemos ser representados en el Congreso de la Nación por (Juan) Grabois y La Cámpora. Por eso armamos la lista con los trabajadores organizados, porque ante un gobierno nacional que quiere robarnos el futuro quitándonos derechos como la educación y la salud, tenemos que plantarnos", remarcó Gray, quien decidió encabezar una lista del peronismo al margen de Fuerza Patria.

"El lugar del movimiento obrero organizado no lo pone ninguno de nosotros, porque ya lo dijo el general Perón: en la lista va el 33% del movimiento obrero organizado”, agregó, ante los representantes gremiales.

Por su parte José Ibarra, secretario general de la Mesa Nacional de las 62 Organizaciones, sostuvo que ·este gobierno nos quiere demonizar a los trabajadores diciendo que todos los males son nuestra culpa".

"El país estuvo número 5 en el mundo de la mano del general Juan Domingo Perón, con las trabajadoras y los trabajadores, que son los que ponen el pecho, gozando de todos sus derechos”, resaltó.

“Fernando Gray nos sumó a los trabajadores, porque lo que importa es el movimiento”, agregó el dirigente de la Federación Nacional de Conductores de Taxis.

Del encuentro también participaron representantes de los gremios UTERA, UPSRA, FATIQyP, SUPeH, FETIGNRA, SOECRA, (UPSAFIP, SUTFRA) y SURyA, entre otros.sectores del campo popular.