El deseo de Martina y Antonella en el fútbol femenino: "La tercera tiene que ser la vencida"

"No somos de tener cábalas, es algo muy personal. Pero creo que este año se nos puede dar el ascenso; la tercera tiene que ser la vencida".

Antonella Sanhueza, quien se desempeña como marcador central y es una de las capitanas en el equipo que dirige Martín Barragán, resalta lo bueno que se hizo en el año y confía en terminar el año con una sonrisa.

"Hemos tenido un juego colectivo que se ha destacado. En lo personal pude convertir muchos goles en la fase regular (19) por el gran trabajo que hacen mis compañeras. Si la pelota me llega para definir es por mérito de los demás", sostuvo la joven goleadora Martina Silva.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ambas llevan más de dos años jugando para el primer equipo de la AEC, aunque no sus caminos se iniciaron de diferente manera. Estuvieron en El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 14 a 15 por La Nueva Play.

"Pasé por otros clubes y por la Selección, donde adqurí mucha experiencia. Enfrentar a jugadoras aguerridas como tiene Tandil, por ejemplo, te va marcando. Me ha tocado enfrentar a chicas muy habilidosas y a otras que, como Martina en nuestro equipo, tienen facilidad para girar hacia los dos perfiles. Pienso que estamos muy bien en lo grupal y en lo futbolístico", remarcó Antonella.

"No era del palo del fútbol, pero lo practicaba desde chica enfrentando a mi hermano. Jugué al básquetbol en Pacífico, adquirí la técnica del pivote y eso me da facilidad para girar sobre mi eje en el área. El fútbol apareció en un momento muy lindo y los disfruto", reveló Martina.

La nota completa a continuación: