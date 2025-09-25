Gigante: la bahiense Verónica Rengelman se tomó muy en serio eso de ganar el oro en Brasil

Como lo había anticipado en una nota a La Nueva en agosto de este año, Verónica Rengelman se tenía mucha fe para su primera experiencia fuera del país.

La atleta bahiense se impuso hoy en la categoría fuerza en banco y conquistó la primera medalla de oro para nuestro país en el Campeonato Sudamericano de Powerlifting y bench press Classic, y Equipado, que se está desarrollando en Porto Belo, Santa Catarina (Brasil).

Vero alcanzó la marca de los 90 kilogramos -su récord es 92,5-, para sumar su primer título Sudamericano a los diez campeonatos argentinos que tiene en su poder.

"Vive a buscar la recompensa al sacrificio, al trabajo diario. Es el fruto de la constancia; orgullosa de representar a nuestra Argentina", dijo Verónica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Es una felicidad enorme que quiero compartir con mi familia, amigos y la gente que siempre trabaja a mi lado, el equipo comandado por Raúl Herrero en la cuna de campeones como le dicen en Bahía al gimnasio Orion", agregó.

Mañana viernes a las 15 (a las 13 arranca el pesaje) será el turno de Pablo Rivera, quien competirá en la modalidad Potencia (Equipado), categoría Master 2 hasta 93 kilogramos.

El torneo se puede ver en vivo por youtube ingresando a sudamericano de powerlifting 2025 (Fesupo South American).