Marcelo Piuma: "Hasta que no salga campeón no me pongo el título de nada"

Marcelo Piuma jugará otra final con Olimpo en el básquetbol local.

"Es muy lindo llegar a la final, pero cinco veces más lindo ganarla", aseguró en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Las últimas finales Olimpo perdió con Villa Mitre, que era favorito por bajar algunos jugadores de Liga Argentina.

"Este año tenemos tres, cuatro y hasta cinco jugadores más, entonces, dan por seguro que si el año pasado estuvimos cerca contra un equipo que era superior como Villa Mitre, ahora deberíamos ganar", asumió.

"Pero yo -agregó- hasta que no salga campeón no me pongo el título de nada, porque por algo los otros están en la final, pero estamos bien".

La realidad es que el aurinegro tiene un numeroso plantel.

"Hace muchos años que no estaba en un equipo tan largo. Y cada uno sabe que tiene que ceder. Jugar entre 10 y 15 minutos me viene de diez, ayudo al equipo con un par de puntitos y rebotes y cuando me pongo a defender, defiendo, je", señaló.

También, entre otros temas, contó que le gustaría una vez que se retire continuar como entrenador.

-¿Qué le dirías a los chicos?

-Poné un video mío si querés algo bueno, je.

Mirá el video completo: