Asombroso: la MLS le aplicó una histórica sanción al astro argentino Lionel Messi

Lionel Messi, el hombre que marcó un antes y un después en la MLS con su irrupción en Inter Miami y sus asombrosas presentaciones que incluyen 58 goles y 26 asistencias en 48 partidos, recibió una histórica sanción que causó estupor.

En efecto, la liga nacional le prohibió participar del próximo duelo de su equipo ante Cincinnati, este sábado, debido a que fue convocado para disputar el Juego de las Estrellas del certamen contra el combinado del torneo mexicano y no participó del compromiso.

Lo mismo cabe para su compañero Jordi Alba, que tampoco integró el conjunto que venció a su similar azteca por 3-1 el pasado miércoles en Austin.

"Jordi Alba y Lionel Messi no estarán disponibles para el partido de su club contra FC Cincinnati el sábado 26 de julio, debido a su ausencia en el MLS All-Star Game de esta semana. De acuerdo a las reglas, cualquier jugador que no participe en el partido de las estrellas sin previa aprobación de la liga no es elegible para competir en el próximo partido de su club", expresa el comunicado oficial de la decisión difundido este viernes.

Messi, que materializó seis dobletes en los últimos siete choques de Inter Miami, afronta una fuerte sobrecarga de partidos ya que las Garzas fueron parte del Mundial de Clubes y de inmediato comenzaron a completar los juegos que debían en la MLS para ponerse al día con el calendario.

En medio de ese trajín llegó el All-Star Game y Leo decidió no estar por el riesgo a una posible lesión o fatiga muscular, en pleno plan de cuidar el físico y dosificar cargas de cara a los futuros desafíos con su club y con la Selección Argentina ya clasificada para el Mundial de 2026.

El entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano, aseguró este viernes que tanto Messi como Alba no se etrenaron con el grupo esta semana debido a la seguidilla.

"Una parte del plan fue que recién hoy, tanto Messi como Jordi, se van a incorporar. Durante toda la semana no se han entrenado con el grupo", explicó.

Sobre el capitán especificó que "presentó fatiga normal por la cantidad de partidos y minutos que viene jugando", y dejó un mensaje claro para la MLS y la programación del Juego de las Estrellas.

"En este tipo de eventos si los quieren hacer no debe haber fecha. No se puede hacer entre semana con el calendario que tenemos, es una locura", resaltó.

El antecedente de este tipo de penalización se remonta a 2018, cuando se tomó la misma medida con Zlatan Ibrahimovic, por entonces figura de Los Angeles Galaxy y que también decidió no estar en el All-Stars Game.