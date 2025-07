Gómez Peña y Silenzi palpitaron la final del playoff confiando cada uno en lo suyo

Uno seguirá soñando con ganar el Apertura y el otro quedará a la vera del camino. Rosario y Comercial estarán frente a frente esta tarde en la final del playoff. Sus entrenadores, Federico Gómez Peña y Gustavo Silenzi se mostraron confiados en llegar a la definición extra.

El de la casaca francesa dejó en el camino a Pacífico de Cabildo en un electrizante cotejo (éxito 2 a 1), mientras que los del Puerto dieron el golpe y vencieron como visitante a La Armonía –el mejor la fase regular— 2 a 0.

Hoy, desde las 15, con el arbitraje de Sebastián Navarro se medirán en el Coloso de Humberto Primo y Villanueva.

El que gane, en los 90 o en los penales, será el rival de La Armonía en la final extra.

--¿Por qué están en la final del playoff?

--Gómez Peña: “Porque fuimos uno de los equipos más regulares del torneo. Y si bien tuvimos algunos contratiempos, creo que el equipo siempre intentó jugar, siempre mantuvo la compostura, incluso cuando en algunos pasajes del torneo nos vimos superados. Creo que es un mérito grande de los chicos y, sinceramente, estoy viendo que están disfrutando mucho este momento”.

--Silenzi: “Fue un proceso largo. Tuvimos una primera rueda muy irregular y, por varios motivos, lesiones, expulsiones, estuvimos en la búsqueda del equipo. Por suerte, en la segunda rueda pudimos contar con casi todo el potencial, también aparecieron los resultados y terminamos haciendo una muy buena campaña. Terminamos en el cuarto lugar y los tres primeros hicieron un gran torneo. Nos tocó enfrentar al 1 (por La Armonía), golpeamos en los momentos justos, tanto en el final del primer tiempo como en el final del segundo, y eso nos depositó en esta final”.

--¿Qué les gustó del equipo en el partido semifinal?

--Gómez Peña: “La capacidad de reacción rápida, el carácter y el coraje para jugar. Después de haber estado en desventaja, de haber cometido un error en el inicio del partido, mantuvimos las intenciones de jugar, de manejar el partido y de ser un equipo agresivo a la hora de atacar. Creo que ese fue el camino indicado para sortear a Pacífico de Cabildo”.

--Silenzi: “Que desde el inicio nos plantamos en una cancha difícil, en la que La Armonía no había perdido de local en el campeonato. Fuimos muy inteligentes, no regalamos espacios en los primeros minutos, donde La Armonía normalmente gravita, y tuvimos la posibilidad de marcar en una situación de peligro en el final del primer tiempo que nos dio la tranquilidad para ir al vestuario, acomodar algunas piezas y ya hacer el partido que más nos convenía a en el segundo tiempo. Si bien nos costó sufrir por momentos, porque le cedimos la pelota y buscamos contragolpear, lo pudimos haber liquidado antes. Y rescato mucho el momento de los jugadores, la inteligencia y la experiencia para jugar esta clase de partidos”.

--¿Qué les sugiere el rival de la definición?

--Gómez Peña: “Ya lo hemos enfrentado dos veces, pero en la última fecha ellos estaban con algunas bajas, ya que algunos jugadores tenían que cumplir sanciones. Obviamente, sabemos que será un partido duro, contra un rival que tiene muchos jugadores de buena talla y de envergadura física. Nosotros trataremos de mantener nuestra línea de juego y ver por dónde lo podemos golpear.

--Silenzi: El rival que nos toca es duro como todos los que estamos en este playoff. Nos costó en los dos partidos que nos enfrentamos, sobre todo el primero. Cuando fuimos a Punta Alta no estábamos en un buen momento y no podíamos encontrar el equipo. Y en nuestra cancha, las decisiones fueron distintas porque tuvimos que guardar algún futbolista, recuperar algún lesionado y varios habían limpiado tarjetas amarillas. Se le dio la oportunidad a varios chicos que son parte del plantel para que sumen minutos y me quedó como positivo el hecho de poder convertir, más allá del resultado final.

--¿Qué trámite se puede dar?

--Gómez Peña: “Conocemos bien a Comercial, un equipo que juega directo, con pelotazos hacia los delanteros; y nosotros trataremos de lastimar por el centro y por las bandas. Me parece que será un partido un partido lindo, disputado y ojalá que salga un buen espectáculo para toda la gente que va a venir a la cancha”.

--Silenzi: “Será una final en una cancha difícil y ante un rival con el que debemos estar muy atentos con su ataque, mantenernos concentrados y sin dejar espacios para que puedan correr. Y el trámite seguramente será parejo, con mucho tránsito en el medio campo y de amplia paridad. Imagino una final de detalles”.

--¿Qué se siente estar tan cerca y, a la vez, tan lejos de obtener el Apertura?

--Gómez Peña: “Hay que mantener un equilibrio, no fallar en las decisiones que hay que tomar y transmitir tranquilidad. Somos un cuerpo técnico que nos gusta hablar mucho con los chicos, intercambiar opiniones y, entre todos, tratar de buscar lo mejor para el equipo. Es un lindo desafío porque muchos pibes que van a jugar su primer final, son hinchas del club y tienen un plus. Después de tanto sacrificio, y de haber estado un tiempo lejos del club, poder contribuir con un pequeño granito de arena me genera mucha satisfacción. Es verdad que todavía no se logró nada, pero vamos a estar a la altura de esta final”.

--Silenzi: “Es por lo uno trabaja, sueña y busca desde que empieza la pretemporada, sobre todo cuando se conformó un equipo competitivo. Pero falta un pasito más, primero esta final y luego enfrentar al equipo que se ganó la final extra (por La Armonía). No podemos ir más allá de este partido. El cuerpo técnico y el plantel tiene muchas ganas, mucha hambre y llegamos creyendo en lo que venimos haciendo. Y ahora soñamos con la final extra”.

Rosario ganó los dos partidos del año. En Punta Alta, se impuso 2 a 0, mientras que en el Puerto ganó 4 a 2.