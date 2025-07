Tomás Bruni y la primera vez como protagonista de una "película" en la que siempre fue espectador

Napostá barrió a Pacífico en semifinales y definirá ante Olimpo el tramo inicial del torneo de Primera del básquetbol local.

Dos partidos de cierre sumamente ajustado, definidos en la última pelota, le dieron un condimento especial a una serie cargada de incertidumbre hasta el final.

"Estamos muy contentos, el equipo se lo merecía. Tuvimos una muy buena primera parte de torneo y supimos cerrar bien los partidos. Llegamos a estar 12 puntos abajo y supimos sacarlo adelante", señaló Tomás Bruni en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Si bien tiene muchas batallas encima, para Tomás, a los 26 años, tendrá una experiencia diferente.

"Será mi primera final y de chico he ido a ver finales, con mi viejo, con Coco (su abuelo) y el Casanova siempre lleno. Sabemos que así es el torneo local y más ahora que va hinchada y le agrega un condimento más", resaltó.

"Para mí, como jugador, si bien no soy grande, estuve cerca muchas veces y me quedó el gusto amargo de no llegar a una final", recordó.

Olimpo es el plantel de mayor jerarquía en cuanto a cantidad y en algunos casos por calidad, lo cual Bruni admite, aunque no le impide ilusionarse.

"Es una final, el nerviosismo va a estar en ellos como en nosotros", dijo.

Bruni colaboró en la última acción, para detener el lanzamiento de Juan Cruz Redivo.

"La tapa fue mía", bromeó.

Napostá llega con dos finales cerrados, algo que Olimpo no vivió en la última instancia frente a Bahiense.

"Puede ser que nos juegue a favor, saber que el equipo va a responder", entendió.

Aunque aclaró: "Esperemos llegar a un final más tranquilo. Ya no quiero sufrir más, je".

Mirá el video completo: