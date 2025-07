Grandes cambios en dos hospitales y la vuelta de uno de los negocios más castigados por la inundación

--Buen día, Juan, Venga ese abrazo amigo, feliz día.

--Igualmente José Luis. Gracias por tanto y perdón por tan poco, ja,ja.

--Venì, sentate y disfrutemos de una buena charla.

--Y sí, conformemosnos con eso porque por la ventana se ve poco movimiento, aunque por el Día del Amigo la cosa repuntó un poco en los locales gastronómicos.

-.¿Viste? La ciudad se apaga bastante en vacaciones, ¿no?

--Y sí, como dijimos la semana pasada. A partir de mañana habrá muchos menos autos en las calles bahienses.

--¿Y vos qué contás? ¿Preparando los esquíes?

--Nooo... ni siquiera voy a pasar por delante de la pista de patinaje sobre hielo de la avenida Cabrera…

--Bueno, patinar, patinás seguido, ja, ja. No me digas que andas “escasany” este invierno porque no te creo.

--Mirá, podría ser, también podría decirte que no iré porque hay poca nieve, lo cual también es cierto, pero vos sabés que no me dedico al esquí, aunque equilibrio hago bastante. Así que pedite los primeros cortados y arranquemos, ¿dale?

--Ja, ja, ok, pero te faltó agregar que este año Argentina está cara por el tipo de cambio y que se espera mucho menos turismo extranjero.

--Si, hasta ahora en algunos lugares como San Martín de los Andes hay un 50 por ciento menos de ocupación y ojalá puedan llegar al 70, pero solito te metiste en uno de los temas que dominó la agenda de los últimos días: el precio del dólar.

--Uh, tocaste un tema sensible como el de la moneda estadounidense. Venimos de una semana movidita y el verde volvió a decir presente.

--Siempre está presente. No hay duda de eso. Si bien el gobierno nacional logró reducir significativamente la inflación al 1,6% mensual en junio, ahora enfrenta nueva inestabilidad cambiaria. Pensá que en la última semana, el dólar subió cerca del 10 %, llegando a $1.300, lo que motivó intervenciones del BCRA y emisión de deuda para contener la depreciación.

--Y el ministro de Economía acusó a los bancos de limitar el apoyo al plan económico, por ejemplo, al mismo tiempo que aplicó algunas medidas leves.

--Que lograron frenar momentáneamente la caída del peso pero que vuelven a recrear la pregunta sobre cómo impactará esto en la inflación.

--Bien. Empecemos con nuestros habituales temas locales y regionales de cada domingo. ¿Trajiste algo polenta? ¿Algo que haga ruido?

--Sí, y creo que va a hacer bastante ruido.

--Epaa... contá. ¿Cuál sería el título de tu bomba dominguera?

--Bomba era cuando me lo contaron, no sé si hoy darle esa calificación porque los rumores corren muy rápido, pero sí te digo que es algo grosso.

--Avanti.

--Dos de los más importantes hospitales de la ciudad pasarán a ser gerenciados por una firma privada. Se trata del Privado del Sur y el Italiano.

--Temazo.

--Obvio... Me dicen que por un año la Asociación Médica hizo un convenio con una empresa que se llama Confederada Salud, cuyo titular es Adrián Schargrodsky, la cual va a gerenciar el Privado del Sur.

--¿Ya se firmó?

--Es la info que me pasaron. Y según la entidad que agrupa a los médicos resulta muy conveniente porque ellos no estaban en condiciones de discutir y negociar con sus pares las deudas y atrasos que tenían, por ejemplo, con el personal. Entonces ahora ponen a un privado a hacer esta tarea.

--¿Y el Italiano?

--Algo muy parecido. Hay quienes hablaron de compra por parte de esa empresa con sede en calle Alvarado, pero vale señalar que tanto el Italiano, que es una asociación civil sin fines de lucro, como el Privado del Sur, que es una fundación, no pueden ser vendidos como si fueran una SRL. Por eso se acordó un nuevo gerenciamiento, donde esta empresa los va a manejar y ahora los rescata de una muy difícil situación económica.

--Poderosa esta empresa dedicada principalmente a la medicina laboral. Mucha espalda veo.

--Sí, aparentemente va asociado con un poderoso grupo empresario local.

--¿Nombre?

--Una firma con negocios muy variados. Hasta no hace mucho tenía un molino harinero en Cerri, que cerró luego de la inundación. Según me dicen, la nueva gerenciadora estaría dispuesta a concretar importantes obras. Te digo más: en el caso del Privado del Sur, si todo anda bien, piensan terminar la torre de la esquina que hace tiempo está parada.

--Enorme desafío, sobre todo en los tiempos que corren para el sistema de salud. Veremos qué pasa.

--Decime, ¿anoche te quedaste hasta tarde siguiendo el cierre de listas?

--No estuve pendiente, pero las diferencias internas en el peronismo bonaerense le pusieron un condimento extra, de eso no hay duda. Finalmente, en la madrugada hubo acuerdo y se evitó el quiebre.

--¿Algo para decir de las listas por locales y regionales?

--En cuanto a las listas de la Sexta Sección, por la Alianza La Libertad Avanza Oscar Liberman encabeza la de diputados provinciales y Héctor Gay va tercero, mientras que la abogada Carla Panelli ocupa el segundo lugar. En cuanto a los concejales, la nómina está compuesta por Franca Grippo, Felipe Ferrández,Gisela Caputo y Fernando Compagnoni.

--Ayer se conoció también la de concejales por el Frente Patria, con Florencia Molini, Gustavo Lari, Belén Rodríguez y Claudio Carucci en los primeros lugares.

--Exacto, mientras que por Somos Buenos Aires a diputado provincial iría Andrés De Leo y la lista de concejales será encabezada por Martín Salaberry, seguido por Cecilia Borelli,,Gonzalo Vélez y Leticia Tamborindeguy, De todas maneras te recomiendo seguir este tema en LaNueva.com, ahí vas a encontrar todos los detalles.

--Bien, cambiemos un poco de rumbo, te adelanto que abrirá un nuevo café, en calle Dorrego 89.

--Me interesa ¿Qué más sabes?.

--No mucho más. A mi correo [email protected] me escribió Nélida, la nona de Federico, y me comentó que su nieto, con mucho esfuerzo, abría una casa de café en esa excelente ubicación del centro. Así que le deseamos mucha suerte.

--Ahí supo funcionar otro café ¿no? Uno con nombre alemán si no recuerdo mal. Capaz tuvo que cerrar por los enormes daños que le debe haber causado la inundación de marzo pasado.

--Puede ser, no lo tengo confirmado, lo que sí te comento es que reabre un negocio muy golpeado por el temporal, seguramente uno de los más golpeados.

--Contame.

--Escuchá. Alan y Luciano Concetti reabren la pollería de Sarmiento y 12 de Octubre. Seguramente aún tendrás presentes las imágenes de esa esquina durante y después de la inundación.

--Sí, claro. Imborrables. Fue uno de los comercios que más sufrieron porque el agua se llevó todo, no les dejó nada.

--Bueno, pese a esa destrucción total. Ahora siguen adelante, y con más fuerzas.

--¡Qué bueno! Me alegro que podamos compartir esta muy buena noticia. Es otro ejemplo de la tremenda resiliencia bahiense.

--Tal cual, por eso te lo comenté. Así que un aplauso para estos bahienses que pudieron sobreponerse a todo y están de pie, al igual que muchos otros que también perdieron todo y de nuevo dicen presente.

--Exacto, y mientras le pido a Tito otro par de cortados vos seguí tirando novedades, Juan.

--Dale, esta tiene que ver con un local muy conocido de la ciudad, un inmueble importante y con historia.

--¿Cuál?

--Gorriti 51.

--Mmm... allí funcionaba un boliche, ¿no?

--Sí, y muy exitoso. Se llamaba Fuck Club y lo habían fundado Francisco Cura y Guido Torello, Alejo Literas y Bruno Zanché. Luego cerró el año pasado porque no le renovaron la habilitación, según me dijeron, pero acordate que allí funcionó antes el local de fiestas EIS y atrás, al fondo, el Instituto Ravenna.

--Sí, sí, pero contame lo último. ¿Abre algo nuevo en ese lugar?

--Tenés razón, perdón. Ahí en agosto, en Gorriti 51, abre Zenit, un tremendo gimnasio, para entrenar con todo lo necesario. Así que podrías darte una vueltita, José Luis.

--Dejame pensarlo. Vos empezá y yo después veo si te sigo.

--Mmm... Bueno, ojo que allí mismo, en Gorriti 49, hay un moderno centro de kinesiología, tampoco te vendría mal.

--¿Y por casa como andamos? Dios...

--Ja, ja. Escuchá. El gym estará a cargo de Agustín, profe de Educación Física y entrenador, que tiene un master hecho en España sobre entrenamiento y readaptación física y deportiva.

--Muy completa la data, pero me hablaste de un inmueble con historia. Seguí.

--Sí, claro, allí funcionó durante muchos años la administración y el taller de la compañía de ómnibus La Acción. Incluso, creo que entre los años 1932 y 1955, cuando se inauguró enfrente la nueva terminal de la empresa, desde allí mismo partían los colectivos.

--Incomprobable, pero te creo, aunque nuestros lectores nos corregirán si metimos la pata. Sigamos.

--Dale, dejame mandarle un saludo a Vanina y Christian, los dueños de un negocio dedicado a la venta de lencería en la peatonal de Villa Mitre, porque el próximo sábado cumplirán 15 años y lo festejarán con sorteos y música y algo más.

--Me sumo a las felicitaciones, Juan, sobre todo porque en todos estos años deben haber tenido que afrontar muchas cosas.

--Ni hablar.

--Che. Me dijeron que el miércoles te vieron disfrutando de una cata de vinos ofrecida por una gran bodega en un hotel de calle España. Bien lo tuyo.

--¡Uh! Vos tampoco te perdés de nada, José. ¡ Sí, el Rutini One Day fue un gran evento. Y estaban presentes el enólogo estrella Juan Pablo Murgía, que se sumó a la bodega en lo que muchos calificaron como el pase del año, Mariano Di Paola, director enológico, Gastón Peppa, jefe de Venta para el Interior y Marcelo Aspiroz, representante regional. En cuanto a la calidad, había algunos de los mejores vinos del mundo.

--Bueno, continuá vos porque si digo algo te enojás.

--Ja.ja- Dale, esto tiene que ver con un conjunto de locales a estrenar en la esquina de Tres Sargentos y Cambaceres. Te diría que se trata de un típico caso de comercio de cercanía.

--Te sigo.

--Está dentro de un complejo que le pusieron de nombre Altos de la Bahía, atrás del shopping. Y este comercio que se va a instalar será una casa de venta de fiambres.

--Okaaa.

--Y sigo con otra inauguración. En San Martín al 300 Shasha y Rodrigo abrieron un almacén de productos regionales muy completo, donde las picaditas de la casa son su mejor carta de presentación.

--Seguro ya te diste una vuelta…

--Aún no fui, aunque tendré que pasar, ¿por qué no? Pero para que no me relaciones siempre con este rubro, si querés te comento algo que tiene que ver con el té.

--¿A ver?

--Cuatro médicas bahienses: tres pediatras y una dermatóloga, lanzaron un emprendimiento que se llama Té al Alma.

--¿Una casita de té?

--Algo parecido. Es un servicio de té a domicilio, donde vos las contratás y se acercan a reuniones entre amigas, cumpleaños, encuentros familiares, baby showers, etc, desde 5 a 25 personas, llevando blends de té, vajilla, propuestas dulces y saladas.

--Mirá qué interesante. Bueno, éxitos.

--Novedoso, sí, sí, aunque hay antecedentes en la ciudad.

--Bueno, cambiamos de tema. ¿Tenés más info o ya te quedaste sin nafta?

--Tengo. Escuchá. Se vendió el restaurant que se llamaba La Cantinita, en Hipólito Yrigoyen 423, donde supo estar La Fonda de la Abuela y antes La Lupita.

--No sabía. ¿Te molesta si te pregunto quién lo compró?

--¡Qué educado! No te hacía tan amable. Lo compró Jorge, que viene del palo, porque tiene el restaurante del complejo de Químicos y Petroquímicos en Villa Ventana y pondría una carta orientada a mariscos y pescados. Estemos atentos.

--Por supuesto. ¿Te tiro una?

--Dale, José Luis, me parece muy bien que de vez en cuando aportes algo.

--Solo quería comentarte que los servicios de chef a puertas cerradas siguen tan vigentes como antes.

--Sí, es verdad, son varios los que van por esa modalidad.

--Claro, y Rodrigo, que habitualmente trabaja en un conocido complejo de cabañas de Sierra, ofrece eventos gastronómicos de 7 pasos, sólo para 20 cubiertos, en Bahía, los días viernes y sábados.

--Es una actividad que con vaivenes sigue diciendo presente. ¿Sigo yo ahora?

--Claro, Juan. Te escucho.

--Oka. Hemos venido hablando bastante de comercios y no podía dejar de hacer alusión a los 25 años de una pinturería muy conocida que sortea un automóvil 0 km.

--Ya sé. La del apellido español muy común.

--Exacto. Surgida en el 2000 en Macachín, La Pampa, y que ahora tiene cinco locales en Bahía, más los de Monte Hermoso, Punta Alta, Macachín y Santa Rosa. Y tengo más data comercial.

--Bien.

--Un negocio de indumentaria masculina, juvenil, con sede en calle Darregueira al 500, abre un nuevo local en Alsina al 200.

--Pleno centro.

--Exacto, así que les deseamos lo mejor a los chicos en este nuevo desafío.

--Bueno, ya se hizo retarde ¿vamos levantando campamento?

--Dale, José Luis, y les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos y un beso al cielo a los que ya no están.

--Perfecto. Mientras tanto seguiremos con la maratón de festejos. Hasta el próximo domingo, Juan.

--Chau, gracias. Buena semana.