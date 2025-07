Ajedrez: ganadores, ascensos y torneo infantil por el Día del Amigo

Luego de dos días de juego, se disputó recientemente en el Círculo de Ajedrez el Campeonato de Tercera Categoría correspodiente al ajedrez local.

Nueve ajedrecistas disputaron la contienda, que se jugó por sistema suizo a 7 rondas, al ritmo de 25+3.

El juvenil Martín Rojas se consagró campeón de manera invicta con 6.5 puntos sobre 7 posibles, ganando en todos sus encuentros y entablando solamente en una partida.

Fue seguido en la segunda posición por el también invito Emilio Lauret, con 6 unidades, que ganó en todos sus enfrentamientos excepto en los dos que empató.

Completó el podio Daniel Calfuan, que logró la tercera colocación tras finalizar el torneo con 4.5 puntos.

Ellos tres y Blas Gallardo, que finalizó la competencia en cuarto lugar con 4 unidades, ascendieron a Segunda Categoría, que se llevará a cabo el mes de agosto.

Rojas, de 14 años de edad, que rápidamente se ubicó en la parte alta de la tabla parcial del certamen, logró hacerse de la primera ubicación y mantenerse allí con mayor tranquilidad al finalizar la cuarta ronda tras empatar con su inmediato perseguidor, Lauret, que había cedido únicamente medio punto en la primera ronda luego de las tablas con Calfuán. En la cuarta ronda, entonces, Rojas se afianzó en el primer lugar con medio punto de ventaja, la que se mantuvo hasta la finalización de la competencia, ya que tanto él como Lauret ganaron en sus restantes encuentros, sacando una clara ventaja y cortándose en la tabla.

Calfuán, por su parte, además de las mencionadas tablas con Lauret, cayó solamente en la segunda ronda ante Rigoberto Colls, el actual campeón de Cuarta Categoría, y ante Rojas en la quinta, y luego de cumplir en todos sus restantes encuentros, logró acceder al podio tras una última ronda en la que previamente nada estaba aún definido. Gallardo, entretanto, que venía con un score parcial muy parejo, alcanza el ascenso gracias a una victoria en la última fecha.

Completaron la nómina de jugadores Guillermo Vaschetti, Julio Guzmán, Lucas Muñoz y Gerardo Campion.

El CABB dicta sus clases de ajedrez los lunes, martes, miércoles y viernes, para todos los niveles y todas las edades.

Para mayor información, se puede consultar a través de las redes sociales de la institución con sede en Thompson 486.

Torneo en Big Six

Con motivo de celebrarse hoy el Día del Amigo y el Día Internacional del Ajedrez, se llevará a cabo en Big Six (centro) un torneo infantil a partir de las 15.

Prix ARASo

El domingo pasado una delegación bahiense viajó a Pigüé para disputar la cuarta fecha del Prix de ARASo, destacándose Fausto Machado Frank en el segundo lugar de la Categoría Sub 8; Alan Moreno en el primer lugar en la Categoría Sub 10; Julio Guzmán y Marco Cantiani en Sub 14, primer y segundo lugar, respectivamente; Ángel Flores en la tercera posición de la Categoría Mayores, y Emmy Lamas mejor dama de la misma.