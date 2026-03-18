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Secuestraron 13 motos en un operativo realizado en la tarde del martes

Los operativos se realizaron en Charlone y Sixto Laspiur / Urquiza y López Francés de 18 a 21 hrs.

Las motos secuestradas

El personal de la Comisaría Segunda, junto a UPPL, Caballería y personal de control Tránsito urbano realizaron un operativo de control en dos intersecciones de la ciudad que resultaron con el secuestro de 13 motocicletas.

En los operativos realizados en Charlone y Sixto Laspiur y Urquiza y López Francés, se demoraron a varias personas, por poseer impedimento con la justicia, según indicaron fuentes oficiales.

Además, los agentes de la dependencia Segunda detuvieron a Manuel Gonzalo Benítez de 18 años de edad, quien quiso evadir el control policial a bordo de una moto Keller sin patente y se lo persiguió hasta dar captura en la intersección de Sixto Laspiur y Paraná.

Benítez quedó a disposición de la justicia, por desobediencia.

 

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