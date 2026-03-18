La Perla: se darán a conocer los nombres de 12 personas identificadas y cómo continúan las tareas

Personal del Equipo de Forenses durante las excavaciones en La Perla. Foto: Agencia NA

Los nombres de 12 personas identificadas en La Perla, ex Centro clandestino de detención en la provincia de Córdoba, se darán a conocer este miércoles al igual de cómo siguen las tareas tanto de búsqueda en el terreno como de análisis de laboratorio.

Según un informe se indicó que será a través de una conferencia de prensa en el Juzgado Federal 3 de Córdoba y de la misma participarán el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, familiares, querellas y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

En tanto, se señaló que por el EAAF participarán Carlos Vullo, director del laboratorio de genética forense y Silvana Turner, a cargo de los trabajos en La Perla.

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Hasta el momento son seis los secuestrados, torturados y desaparecidos de la última dictadura militar en la Argentina que fueron identificados en La Perla y los trabajos de recuperación se lograron tras un trabajo de EAAF.

La Asociación H.I.J.O.S de Córdoba anunció que ya son seis los militantes identificados que fueron secuestrados y asesinados. Se tratan de Eduardo Jorge Valverde Suárez, Oscar Reyes, Ramiro Bustillo, alguna de las mellizas Carranza, Raúl Oscar Ceballos Canton y Mario Alberto Nívoli. (N/A)